"Поработает хорошо, но недолго": астрологи сделали прогноз, какой будет новая Рада

Будущему парламенту астрологи советуют не затягивать с заседаниями - как раз в начале августа начнется благоприятный период для принятия решений.

Если прислушиваться к астрологам, то они обращают внимание на то, что день выборов - 19-20-е лунные сутки: день побед, свершений и достижений.

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"День дарит внутреннюю свободу тем людям, которые готовы принять эту свободу, и, если мы ждем перемен, они обязательно наступят, - отмечает астролог Эмма Литвинова. - Не поддавайтесь страхам и не дайте себя уговорить на сомнительные действия".

Другой астролог, Влад Росс, рекомендует обратить внимание на положение планет в этот день, особенно на Меркурий, который до начала августа находится в ретроградном движении, пишет kp.ua.

С 21 июля он сделает оппозицию с Плутоном, возвращая нас к глубокой проработке и трансформации нашего прошлого опыта, авторитетов и традиций. Могут возникать конфликтные ситуации, связанные с обучением, коммуникациями, поездками и деловой активностью. Может возникать желание вступать в острые споры и навязывать свое мнение.

"На ретроградный Меркурий не назначают важных дел и судьбоносных мероприятий, в том числе и выборы. Возможен пересмотр результатов, - считает Росс. - Можно ожидать также фальсификации и различного рода нарушения, однако они не будут масштабными".

Новый парламент, по словам астролога, поработает хорошо, но недолго. "Благодаря" ретроградному Меркурию среди мажоритарщиков мы увидим много старых лиц, поскольку данное положение планеты возвращает нас к прошлому. Звезды будут благоприятствовать партии, связанной с Венерой, то есть с женщиной. Отсюда несложно сделать вывод, что партия Юлии Тимошенко может рассчитывать на хороший результат. Соединение Меркурия и Солнца указывает на победу "партии короля", то есть нынешнего президента, поэтому планеты только подтверждают соцопросы, согласно которым "Слуга народа" наберет наибольшее количество голосов. Как оно будет на самом деле - сможем узнать совсем скоро.

Кстати, будущему парламенту астрологи советуют не затягивать с заседаниями - как раз в начале августа начнется благоприятный период для принятия решений.

Как сообщал УНИАН, "Слуга народа" хочет провести первое заседание Рады в День независимости.