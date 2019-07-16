Лунное затмение 16 июля: астрологи предупредили о разрушительных последствиях, особенно для женщин

Астрологи предупреждают, что лунное затмение — не самое удачное время для начинаний.

Лунное затмение 16 июля года называют частичным (спутник Земли накроет тенью его космического гегемона лишь на 65%). Но это лунное затмение имеет особое значение, ведь Украина подпадает под его влияние полностью.

Влияние от этого лунного затмения ощущаться будет несколько суток: за два-три дня до него и после лучше не принимать судьбоносных решений, не предпринимать важных шагов и не проводить знаковых событий, передает "Главред".

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Опасность лунного затмения 16 июля 2019

В этот период закладываются основы для судьбоносных событий в жизни человека.

"В эти дни, занимаясь своим основным делом, можно "влететь" на очень крупную сумму денег в дальнейшем. Причем ситуация будет обманчива: ничто не будет предвещать ничего плохого и сложного, но все может обернуться против вас", – пояснил астролог Влад Росс.

Астропсихолог Валентина Виттрок предупредила, что нынешнее затмение – не самое удачное время для руководителей, которые могут столкнуться с откровенным "бунтом на корабле".

На бытовом уровне лунное затмение сильнее всего повлияет на женщин, предупреждает Telegram-канал Сухарева башня: "Явление произойдет почти в точной оппозиции к Венере: возрастают серьезные риски от даже самых простых косметологических процедур (не говоря уже об операциях). Кроме того, высокий риск разрывов со своей второй половиной, поэтому лучше избегать даже минимальных размолвок".

"Не хочу такого говорить, но в июле (учитывая, что бо́льшая часть месяца будет в ауре затмений) морги будут переполнены. Зато те, кто занимается предоставлением ритуальных услуг, будут процветать. В целом, июль может ознаменоваться уходом из жизни очень известных людей, может быть очень много смертей, потому что соединение Сатурна и заходящего узла в оппозиции к зодиакальному знаку Рака", – говорит Влад Росс.

Как сообщал УНИАН, "коридор затмений" в этом месяце закроет лунное затмение, которое произойдет в ночь с 16 на 17 июля в 0:31 по Киеву. Максимальная фаза наступит через несколько минут – в 0:40.