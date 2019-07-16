Лунное затмение 16 июля: что можно и нельзя делать, как "пепельная" Луна повлияет на знаки Зодиака

В связи с тем, что лунное затмение произойдет в ночь с 16 на 17 июля, опасными, по словам астрологов, будут оба дня.

Вслед за солнечным (2 июля) произойдет лунное затмение. Астрологи называют это явление судьбоносным. Почему - читайте в материале УНИАН.

Лунное затмение в июле 2019: когда и во сколько произойдет, увидят ли его в Украине

"Коридор затмений" в этом месяце закроет лунное затмение, которое произойдет в ночь с 16 на 17 июля в 0:31 по Киеву. Максимальная фаза наступит через несколько минут – в 0:40.

Это астрономическое явление можно будет наблюдать и на территории Украины. Но затмение будет не полным, а частичным.

Пройдет затмение в знаке Козерога, а значит, эти два дня будут довольно негативными для всех, кто проявляет жадность, эгоизм и стремится получить быструю славу.

Астролог Влад Росс говорит, что полнолуние в ночь на 17 июля носит название "пепельная" Луна.

Что можно и нельзя делать в лунное затмение: советы астрологов

Астрологи предупреждают, что в день затмения нужно быть очень осторожными с мыслями и настраивать себя только на позитив, ведь в такой день мы сами программируем себе будущее.

17 июля как нельзя лучше подходит для избавления от того или иного события, которое вас гнетет и не дает двигаться вперед. Это касается отношений, смены места жительства, работы и даже ненужных вещей. Поверьте, впереди — только лучшее.

В день лунного затмения многие почувствуют прилив сил и энергии, у них проснется дух бунтарства. Но не спешите, поумерьте пыл и без излишней эмоциональности двигайтесь к цели.

Читайте такжеЛунное затмение 16 июля: астролог рассказал, чем оно опасно

В этот день астрологи не советуют брать в долг и давать взаймы, потому что эти финансовые вопросы будет очень сложно закрыть. Для привлечения денег, говорят они, нужно зажечь свечу и проговорить вслух на нее свои финансовые планы.

Кроме того, всем без исключения знакам Зодиака 17 июля придется искать баланс между личной жизнью и карьерой.

Также 16-17 июля возможны ссоры и конфликты, которых лучше избегать. В эти дни активизируются люди-манипуляторы, поэтому будьте осторожны.

Людям творческих профессий в этот день можно смело браться за новые проекты, у них получится что-то необычное и приносящее неплохие деньги.

Лунное затмение в июле: как повлияет на знаки Зодиака

По словам астрологов, лунное затмение 17 июля 2019 года станет "фатальным" для некоторых знаков Зодиака, то есть этот день во многом будет предопределять их судьбу.

Осторожность в день лунного затмения стоит проявить четырем знакам Зодиака - Ракам, Львам, Девам и Скорпионам. Им в этот день может грозить опасность.

Ракам астрологи советуют обратить внимание на свое здоровье, иначе сил не будет даже на отдых.

Львы должны в этот день уделить внимание своим родным, чтобы заладить старые ссоры.

Девам в этот день придется попросить о помощи, поскольку сами с навалившимися проблемами они не справятся.

Скорпионы в этот день будут чувствовать себя неважно из-за накопленной злости и негатива.

А вот повезет в день лунного затмения Тельцам, Водолеям и Рыбам - они смогут даже реализовать те мечты, которые считались долгосрочными.

Тельцы — настоящие счастливчики в день лунного затмения, они получат то, о чем так давно мечтали и над чем упорно работали. Возможны приятные перемены и в личной жизни.

Рыбы. Вы сейчас активны, как никогда. Астрологи рекомендуют не останавливаться, ведь в этот день вы примете очень важное и взвешенное решение.

Водолеи до этого дня так упорно и много работали, что пришло время пожинать плоды. Посвятите этот день отдыху и своим близким.

Видео: Александр Беспалов