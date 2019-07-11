Астролог назвала пять знаков Зодиака, которым повезет в июле

На первом месте среди везунчиков июля - Овен, говорит астролог.

Астролог Василиса Володина прогнозирует, что июль 2019 года станет удачным для пяти знаков Зодиака.

Среди везунчиков второго месяца лета - Овны, Близнецы, Весы, Скорпионы и Водолеи, передает Dialog.ua.

ОВЕН

Овны привыкли всегда и во всем быть на коне, каждый раз доказывая свое превосходство. В июле никому и ничего доказывать не придется. Все и так согласятся с тем, что вы первые во всех сферах. При этом июль станет чем-то вроде волшебной палочки, каждый раз чудесным образом исполняя ваши самые заветные мечты. Особенно продуктивным месяц станет в сфере дома и семьи. Возможно, пора совершить переезд, о котором вы уже очень давно грезите.

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БЛИЗНЕЦЫ

Еще одни везунчики июля – легкие и воздушные Близнецы. Удача будет особенно ярко себя проявлять в финансовой стороне. Близнецам стоит приготовиться считать деньги… много денег, поскольку прибыль не заставит себя долго ждать. Василиса Володина считает этот период временем для совершения удачных покупок и важных приобретений.

ВЕСЫ

Весам будет преимущественно везти в сфере рабочих отношений. Возможно скорое повышение, в которое вы уже давно перестали верить. Кроме того, если вы давно откладывали что-то на потом, стараясь найти подходящее время, то смеем вас заверить, это время уже наступило. Принимайтесь за важные дела и очень скоро они обязательно принесут свои плоды.

СКОРПИОН

Скорпионам пора отправиться в путь, поскольку июль станет временем невероятных открытий и ярких эмоций. При этом возможна поездка, о которой Скорпионы уже давно мечтали. Володина рекомендует представителям этого знака Зодиака смело брать отпуск и открывать для себя новые горизонты.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи – абсолютные везунчики июля. Им будет сопутствовать удача совершенно в разных сферах. Именно в этот период Водолеи будут чувствовать невероятный подъем жизненной энергии. Для того чтобы сил становилось еще больше, астролог рекомендует уделить время занятиям спортом.

Ранее астролог Хаял Алекперов рассказал, что ждет представителей всех знаков Зодиака в июле.