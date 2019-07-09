"Время кармы": астролог рассказала об опасностях середины "коридора затмений"

По словам астролога Валентины Виттрок, под ударом в это время будут находиться прежде всего люди, рожденные под знаками Рака и Козерога.

Сейчас Земля находится в промежутке между двумя затмениями, который астрологи традиционно называют "коридором". В ночь с 9 на 10 июля - его срединная точка, которая считается самым опасным временем.

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По словам астропсихолога Валентины Виттрок, под ударом в это время будут находиться прежде всего люди, рожденные под знаками Рака и Козерога (в первом знаке 2 июля произошло солнечное затмение, во втором 10 июля произойдет лунное), также прочувствуют на себе его влияние те, кто родился под знаком Льва и Весов, сообщают "Факты".

"Этот период в разных странах и культурах называют также "временем кармы", или "бумеранга": все, что было сделано в прошедшее с момента предыдущего затмения время, будет подвергаться детальному разбору, а затем и суду. Тем, кто не сделал ничего предосудительного, можно не бояться — им бумеранг не грозит. Ну, а тем, кто успел нагрешить, не стоит удивляться — они получат по заслугам", - рассказала астролог.

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Срединная точка "коридора затмений", по словам Виттрок, - самое "фатальное" время этого периода.

"Это время обещает быть самым фатальным в течение всего коридора затмений. Все, что происходит в срединной точке затмений, заранее предопределено судьбой, и никакие действия, предпринятые человеком, не в состоянии на эти события повлиять: то, что должно произойти, обязательно произойдет. То же самое можно сказать о людях, которые появятся на свет в это время. В течение жизни они как будто идут по заданному пути, не имея возможности сделать шаг в сторону — в отличие от других людей в своей судьбе они не властны ни в чем", - отметила она.

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Астролог советует в этот день не начинать новые проекты и не принимать важные решения. Также, по ее словам, в этот период стоит отказаться от путешествий, а запланированные поездки и перелеты перенести. При этом середина затмений также может открыть перед вами уникальные возможности, отмечает Виттрок.

"Дата срединной точки может стать одним из самых счастливых дней в вашей жизни. Например, в этот день вы можете рискнуть и совершить невозможное — вероятность того, что вам это удастся, достаточно высока. Давно мечтаете начать писать книгу, но уверены, что у вас ничего не получится? Начните хотя бы с первого листа — кстати, многие психологи считают, что первый шаг — это уже половина дела. Хотите сделать предложение девушке, которая на вас даже не смотрит? Откиньте все сомнения и идите ва-банк. Срединная точка затмений может сделать из каждого человека волшебника, который в состоянии изменить свою жизнь к лучшему. Но, повторюсь, касается это только тех моментов, в которых вы — даже в случае проигрыша — ничего не теряете. В отношении проектов, на которые вы делаете серьезную ставку, лучше не рисковать", - добавила астролог.