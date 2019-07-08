В июле нас ждет период катастроф и неприятностей - прогноз астролога

Звезды сулят не самое лучшее начало недели.

Новая неделя, 8-14 июля, может начаться с катастроф и неприятностей, говорит астролог Влад Росс.

"С 8 по 10 июля нас ждет еще один кризисный период. Это время может быть обозначено наибольшим количеством ДТП, несчастных случаев и катастроф за месяц. Я бы не советовал летать в это время на самолетах и вертолетах", - предупредил он в комментарии "Главреду".

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По его словам, также это время может стать точкой семейного кризиса, разрушением взаимоотношений, причем отношения могут портиться как между брачными партнерами, так и между бизнес-партнерами.

Но, с четверга, нас ждут более-менее благоприятные дни, отметил астролог.

"После напряженной первой декады месяца, немного отпустит и станет легче. Это время будет более гармоничным. По крайней мере, Марс и Меркурий на небе начнут расходиться, не позволяя происходить таким конфликтам, как до этого в июле. В этот период будет вырисовываться благоприятный "парус" хороших удачных ситуаций", - резюмировал он.

Напомним, ранее Влад Росс составил гороскоп на июль и рассказал, каким знакам повезет, а какие наоборот попадут в немилость к звездам.