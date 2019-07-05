Астролог советует перенести столицу Украины

По словам астролога, именно Одесса обладает самым большим потенциалом по привлечению инвестиций.

Украине необходимо перенести столицу. Такое мнение выразил астролог Влад Росс.

"Я бы советовал перенести столицу из Киева в Одессу. Знаю, что такая идея обсуждается, пусть пока и не очень активно, в команде президента", - отметил астролог в комментарии "Главреду".

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По мнению Росса, такой шаг помог бы привлечь больше инвестиций в Украину.

"Было бы неплохо, если бы юморной президент перенес столицу в юморной город. А если говорить серьезно, то именно Одесса обладает самым большим потенциалом по привлечению инвестиций. На это указывает и гороскоп Одессы. Потому, если новое руководство страны перенесет столицу в Одессу, то в этот город пойдут огромные деньги в виде инвестиций", - объяснил он.

Ранее астролог Людмила Халанская составила гороскоп совместимости Владимира Зеленского и Владимира Путина в качестве потенциального переговорщика.