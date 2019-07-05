Астролог советует перенести столицу Украины
Украине необходимо перенести столицу. Такое мнение выразил астролог Влад Росс.
"Я бы советовал перенести столицу из Киева в Одессу. Знаю, что такая идея обсуждается, пусть пока и не очень активно, в команде президента", - отметил астролог в комментарии "Главреду".
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По мнению Росса, такой шаг помог бы привлечь больше инвестиций в Украину.
"Было бы неплохо, если бы юморной президент перенес столицу в юморной город. А если говорить серьезно, то именно Одесса обладает самым большим потенциалом по привлечению инвестиций. На это указывает и гороскоп Одессы. Потому, если новое руководство страны перенесет столицу в Одессу, то в этот город пойдут огромные деньги в виде инвестиций", - объяснил он.
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