Как привлечь деньги в новолуние 2 июля: приметы и поверья

2 июля в 22:17 наступит Новолуние. Луна будет находиться в знаке зодиака Рак, который сулит материальную стабильность. Особенно если вы сможете задействовать в своих делах настойчивость и будете открыты ко всему новому.

Новолуние может принести как счастье, так и хлопоты. Главное - в этот момент настроить себя на правильную волну. Так как Луна находится в знаке Рак, то важно задуматься о финансовой сфере жизни, и никак не о делах амурных. Попробуйте написать план, согласно которому вы прибавите бюджет.

Что сделать на новолуние

Новолуние - особый период, когда можно осуществить свои желания, если искренне верить в то, что все сложится наилучшим образом.

На новолуние для привлечения денег и богатства в свой дом, необходимо придерживаться нескольких простых советов. Народные приметы подскажут что нужно делать для привлечения благоприятной денежной энергетики. Такие распространенные обряды и приметы очень просты, но весьма действенны для человека.

Читайте такжеКалендарь свадеб на июль 2019: благоприятные и неблагоприятные дни для свадьбы в июле

Чтобы в период после новолуния привлечь деньги, нужно выяснить, куда будет падать Лунный свет. Если свечение от спутника Земли падает на один из подоконников дома - это отлично, ведь именно так будут в дальнейшем привлекаться деньги. Дождавшись ночи, когда Луна будет полностью господствовать на ночном небе, необходимо будет выложить свой кошелек на подоконник. Его нужно положить именно туда, куда будет больше всего падать свет Луны.

За все это время кошелек сможет притянуть к себе новую вселенскую энергию от Луны, что будет способствовать улучшению бюджета. Также можно проговорить специальное заклинание: «Сколько энергии от новой Луны, настолько и кошельки будут мои полны!».

Лучше всего выкладывать не один кошелек, а по возможности два. Таким образом, можно будет зарядить благоприятной энергетикой не только свой основной доход. Такой метод поможет создать резервный запас денег на крайний случай, чтобы знать, что в доме всегда будет еще копейка помимо основной.

Попробуйте использовать одну из денежных техник в период новолуние. Расслабляемся. Закрываем глаза. Представьте солнечный свет. Дальше представьте, что вы заходите в большой сад, где любуетесь розами. Каждая из красивых роз, - это ваша денежная возможность в реальной жизни. Выберете ту, которая вам нужна. После это позитивной визуализации приступайте к выполнению ваших материальных желаний в реальности.

В красивой тетради можно в период новолуние каждый записывать ваши планы и желания, затем через месяц прочитать, вычеркнуть с благодарностью сбывшиеся желания или ненужные. Также, как и воду, оставляем тетрадь открытой перед окном на ночь новолуния. Утром прячем тетрадь в укромное место и думаем о своих желаниях.

Ранее УНИАН рассказал, как новолуние повлияет на каждый знак Зодиака.