Календарь свадеб на июль 2019: благоприятные и неблагоприятные дни для свадьбы в июле

Июль, как летний месяц, с давних времен был традиционным периодом для празднования свадеб.

В зависимости от лунного дня свадьба может иметь как благоприятное влияние на дальнейшую жизнь, так и негативное.

Выбор правильного дня для свадьбы поможет паре избежать некоторых неприятных моментов в браке, а также обрести гармонию с собой и своим партнером.

Чтобы не навредить себе при проведении свадьбы и брак был счастливым, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, знать, когда благоприятные дни для свадьбы, а когда стоит ее перенести.

Лунный календарь свадеб на июль 2019 года поможет Вам в планировании даты свадьбы и поможет определить благоприятные дни свадьбы.

Благоприятные дни для свадьбы в июле 2019

Лунный календарь свадеб на 2019 год определяет этот месяц как весьма благоприятный для объединения судеб и новых начинаний.

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Самыми благоприятными днями для свадьбы в июле являются 8, 12 и 14 июля. Менее благоприятными считаются 7, 9, 19, 26 июля.

В целом, наиболее удачный период для свадеб - это время растущей Луны, то есть с 5 по 19 июля. В это время энергетика влияющая на влюбленную пару будет усиливаться и их чувства будут подкреплены гармоничными влияниями этой планеты. Во второй половине месяца планеты Марс и Венера создают удачную комбинацию для заключения брака парам, которые стремятся создать уютный семейный очаг и в скором времени задумываются о детях.

Неблагоприятные дни для свадьбы в июле 2019

Но есть и неблагоприятные дни для свадьбы в июле. Так, не стоит играть свадьбу 27 июля. Также лучше избегать церемонии бракосочетания в день солнечного затмения 2 июля, а также 18, 20, 23, 25 и 31.

Приметы на свадьбу в июле

Июль, как летний месяц, с давних времен был традиционным периодом для празднования свадеб.

Если в июле в день свадьбы у молодоженов потеряется какой-то предмет считается, что особо искать его не следует – его взяли взаймы в обмен на долгую счастливую семейную жизнь молодой влюбленной пары.

Если среди множества знойных теплых дней в день свадьбы вдруг пошел ливень или затяжной дождь – приметы гласят, что супруги в скором времени стремительно разбогатеют.

Также считается, что именно этот месяц расставит все точки над "і" в жизни влюбленных. Если пара искренне любит друг друга, то их союз станет еще крепче и они долго и счастливо проживут свою жизнь, но если же причины этого брака не искренние – очень скоро молодожены разочаруются друг в друге, и брак распадется.

Если невеста очень переживает перед днем свадьбы, говорили, что ей нужно хорошо поплакать. Считалось, что она будет плакать последний раз от своих тревог, а впредь – не будет лить слезы вовсе, либо же только от счастья и радости.

Венчание в июле

Венчание в традиционном понимании с давних времен и считалось бракосочетанием.

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В июле 2019 года для бракосочетания очень много благоприятных дней, однако, если вы желаете не только расписаться в ЗАГСе, но и получить благословение церкви и обвенчаться – лучше выбирать вторую и третью декаду месяца, после окончания Петрового (Апостольского) поста.

Кроме того, считается, что вторая половина месяца (после 16-го числа) более благоприятна для заключения союзов и новых начинаний. Свадьба в этот период будет менее хлопотной и более романтичной, привнесет в отношения молодоженов гармонию и равновесие, а атмосфера торжества будет более умиротворенной.