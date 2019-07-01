Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым катастрофически не повезет в июле

Лузерами месяца, по словам астролога, станут Козероги, Раки, Весы и Овны.

Астролог Влад Росс составил гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на июль.

При этом он выделил знака Зодиака, которым, по его прогнозам, будет нелегко в этот период, пишет "Главред".

Козерог. Поскольку затмения будут происходить на оси Козерога и Рака, представители этих двух знаков станут самыми большими неудачниками месяца. Именно в жизни Козерогов и Раков в июле будут самые сложные ситуации, которые только можно вообразить. Поскольку заходящий узел и Сатурн – в Козероге, то сильнее всего судьба будет бить именно по представителям этого знака Зодиака. Сначала солнечное затмение произойдет в зодиакальном знаке Рака, а потом лунное – в знаке Козерога.

Потому в июле у Козерогов может возникнуть кризис жанра. Могут возникнуть очень сложные ситуации со здоровьем. Возможны солнечные удары, переутомление. Козероги также могут лишиться работы, им точно не стоит рассчитывать на карьерный рост и успехи в их деятельности в этом месяце. Плюс ко всему, они рискуют попасть в финансовую каббалу. Потому Козерогам вообще никаких действий лучше в июле не предпринимать.

Рак. Ракам в июле не позавидуешь: по количеству и серьезности сложных жизненных ситуаций они в июле будут на втором месте после Козерогов. Особенно непросто все будет складываться в любви и браке. Есть риск потерять жену (или мужа), могут быть измены, отсутствие взаимопонимания, споры из-за недвижимости. Также Раков может ждать вынужденная эмиграция или переезд, и, наоборот, их могут депортировать из другой страны. Кроме того, Раки могут потерять много денег или разориться в июле, особенно это касается тех, кто пытается зарабатывать на валютных колебаниях.

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Весы. Весам в июле придется непросто. Их могут ждать проблемы с договорами и партнерством. Могут возникнуть непреодолимые разногласия с партнерами, проблемы в бизнесе, сложные ситуации при заключении договоров и контрактов, непросто будет вести переговоры. Весам лучше отправиться в июле на отдых, на острова, и на время просто отойти от дел.

Овны. Овнов ждет сложный месяц, и эти сложности будут связаны с любовниками (или любовницами), а также детьми. Представителям этого знака следует опасаться травм и сложных ситуаций в дороге. Кроме того, Овнам в июле, как никому другому из знаков, нужно следить за тем, чтобы воры-домушники не влезли к ним в квартиру и не обчистили ее. И уж точно им не стоит писать в Фейсбуке или Инстаграмме о том, что они куда-то улетают-уезжают надолго, а их квартира пустует – лучше пусть позаботятся о сигнализации. Кроме того, в июле Овнам стоит опасаться угонов автомобилей. А еще им нужно быть внимательными, поскольку они могут проявлять губительную для них наивность при заключении важных сделок.

Ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что самым удачливым знаком зодиака в июле 2019 станут Львы.