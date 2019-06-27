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Гороскоп на июль: астролог назвал три знака Зодиака, которые найдут любовь

18:17, 27 июня 2019
Астрология
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Появился любовный гороскоп на июль / фото rabstol.net

Астролог Павел Глоба сделал прогноз, согласно которому одинокие Близнецы, Водолеи и Стрельцы обретут наконец-то любовь, пишет РБК-Styler.

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Близнецы 

Если вы давно планировали поменять что-то в своей жизни и романтических отношениях, но никак не решались на серьезный шаг, то июль – самый подходящий месяц для того, чтобы сделать первый шаг к переменам! И при этом, Близнецы, пусть вас не смущает то, что ваша вторая половинка, которую вы найдете уже через несколько дней, поначалу не будет уделять вам огромного внимания. В итоге он/она все равно скажет вам спасибо и ваши отношения в итоге заиграют новыми красками!

Водолей

Второй месяц лета станет для Водолеев месяцем любви и романтики. Если вы еще одиноки, то самое время включить свое обаяние на полную и пуститься на поиски приключений - ваша вторая половинка уже где-то совсем рядом!

Стрелец

Июль 2019 порадует одиноких Стрельцов. Обладатели этого знака Зодиака найдут любовь в самом неожиданном месте, говорят звезды. Это может быть музыкальный фестиваль, занятия по йоге и тому подобное. Но не стоит очень рассчитывать на курортные романы. Они не приведут ни к чему, кроме как разочарования.

Ранее астролог Влад Росс назвал самые верные знаки Зодиака. Среди них - Скорпионы, Раки, Козероги, Девы и Тельцы.

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Теги: #астролог#прогноз на июль#Гороскоп