Ищите женщину: астролог назвал свою версию гибели нардепа Тымчука

По словам астролога, в гороскопе Дмитрия Тымчука ничего не указывает на то, что он ушел из жизни по собственной воле.

27 июня этого года народному депутату Дмитрию Тымчуку исполнилось бы 47 лет. Всего за несколько дней до его дня рождения Тымчука не стало – 19 июня его тело с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в его киевской квартире.

Астролог Влад Росс в комментарии "Главреду" рассказал, что не верит в версию самоубийства нардепа.

"Что именно произошло с Тымчуком, должно установить следствие. Однако, если анализировать гороскоп Дмитрия Тымчука, то можно сделать вывод, что его смерть от огнестрельного оружия была запрограммирована. И в день рождения нардепа, и в день смерти было одинаковое сочетание планет – Меркурий сошелся на небе с Марсом. А такое сочетание планет указывает на существующую для человека опасность смерти на охоте, от выстрела", - объяснил Росс.

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По словам астролога, если судить по расположению планет в гороскопе в Тымчука, то это однозначно не было самоубийством.

"Поскольку Венера была в соединении с Сатурном. Венера всегда указывает на женщину, потому в этой истории я бы рекомендовал одно: ищите женщину. Возможно, Дмитрия Тымчука убила женщина либо ее сообщник", - рассказал эксперт.

Кроме того, Росс отметил, что Тымчук слишком много знал.

"А у нас традиционно при передаче власти от одного человека к другому часто начинает случаться "самоубийства". Он много знал. А в последнюю неделю жизни, похоже, отсиживался и прятался, но к нему все равно пришли", - заявил он.

Астролог отметил, что в версию о самоубийстве не верит.

"И не только потому что на несостоятельность этой версии указывает гороскоп, но и потому что говорил со многими людьми, которые знали Тымчука. Он, по их словам, был человеком другого плана, не в его натуре было стреляться. В гороскопе Тымчука точно нет указаний на возможность самоубийства. Был только один знак: риск погибнуть на охоте или в бою, на войне", - резюмировал астролог.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Тымчука нашли в собственной квартире в Киеве с огнестрельным ранением в голову. По факту его гибели было открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Приоритетной версией гибели Тымчука следствие считает самоубийство.

22 июня в столичном Доме офицеров состоялась церемония прощания с Тымчуком.