Очень опасные дни: астролог предупредил о катастрофическом периоде в конце июня

Астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю.

Конец месяца может быть катастрофичным. Об этом заявил астролог Влад Росс.

"28-30 июня — очень опасны. Эти дни будут в ауре солнечного затмения, которое произойдет 2 июля. Поэтому в последние три дня июня лучше не летать самолетами", - предупредил астролог в комментарии "Главреду".

Читайте такжеГороскоп на неделю: астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака

Кроме того, по словам Росса, в начале недели не стоит совершать никаких покупок, не вести финансовых дел и не осуществлять важных денежных операций.

"24-25 июня – это будут финансово неблагоприятные дни, когда Венера будет делать жесткий квадрат к Нептуну", - сказал он.

В то же время, астролог отметил, что 27-30 июня сложится благоприятное время для азартных игр.

"Когда Меркурий перейдет в знак Льва, можно смело играть на бирже, запускать рекламные кампаний, идти в казино и зачинать детей", - добавил Росс.

Ранее астролог Влад Росс назвал знаки Зодиака, которые рождены быть миллионерами, а также тех, кто обречен на бедность.