Зеленский vs Путин: астролог дал прогноз по переговорам глав Украины и РФ

Как будет складываться общение российского и украинского президентов, сумеют ли они прийти к консенсусу, рассказал астролог.

Астролог Влад Росс рассказал, как могут складываться переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным.

По прогнозу астролога контакты и общение на международной арене Путина и Зеленского кармически неизбежны, передает "Главред".

"Они вынуждены будут вести переговоры между собой.Однако в их взаимоотношениях вырисовывается крест, который может указывать на патовую ситуацию, невозможность прийти к компромиссу", - объяснил Росс.

По его словам, "средняя карта" Зеленского и Путина выпадает на затмение (высчитывается средняя дата между датами рождения двух людей, для них это 1 июня 2065 года).

Читайте такжеДень летнего солнцестояния: астролог рассказал, как он повлияет на каждый знак Зодиака

"Затмение указывает на то, что общение будет складываться очень жестко и сложно, однако все эти трудности будут преодолимы. Иными словами, найти общий язык и разрешить спорные вопросы, прийти к консенсусу президентам будет очень сложно, но – возможно. В итоге, результата удастся добиться, только пройдя через массу трудностей, сложных ситуаций, переламывание и преодоление чего-то. Оптимизм вселяет еще и то, что эти знаки Зодиака – договороспособны, поскольку находятся в одной стихии – воздушной. Зеленский, как известно – Водолей, а Путин – Весы", - сказал Росс.

По словам Росса, Зеленский точно не будет поддаваться Путину, уступать ему в чем-то, а Путин – Зеленскому.

"Путин по своим психологическим характеристикам вообще не умеет идти на встречу: он держится за то, за что уже ухватился, и дерется, потому что уже дерется. Поэтому переговоры будут сложными, перемирия легко достичь не удастся", - отметил астролог.

Росс считает, что есть большая вероятность того, что уже в ближайшем времени вернутся в Украину моряки, которые сейчас находятся в плену в России. После этого, вероятно, начнут прослеживаться и какие-то более-менее благоприятные тенденции в диалоге между Украиной и Россией.

"Первая встреча Путина и Зеленского произойдет нескоро. По моим прогнозам, это случится не раньше, чем через полгода-год. Этой встрече будет предшествовать очень длительная подготовка", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, астролог Влад Росс увидел в упавшем во время инаугурации Зеленского удостоверении плохой знак.