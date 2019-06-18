"Будет новый муж": астролог спрогнозировал расставание Галкина и Пугачевой
18 июня отмечает свой 43-ий день рождения российский юморист и телеведущий Максим Галкин. Судя по годовому соляру артиста, в его семейной жизни наступит далеко не самый хороший период.
Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
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"Семейная жизнь всегда связана с положением Луны в гороскопе человека. В гороскопе Галкина – Луна в соединении с Сатурном. Это значит, что в семье артиста все будет сложно: возможна крайне напряженная ситуация во взаимоотношении с супругой Аллой Пугачевой, вплоть до громкого бракоразводного процесса", - отметил астролог.
По словам Росса, расположение Марса и Меркурия в гороскопе Максима Галкина говорит о том, что в ближайший год у него будет много семейных разборок, выяснения отношений в семье, возможна также дележка имущества и споры из-за недвижимости и финансов.
"Будет ли у Галкина новая жена, если с Пугачевой он разойдется? Скорее всего, у него будет новый муж, будем откровенны. В любом случае, официального брака после брака с Аллой Борисовной я не вижу", - заявил астролог.
Росс добавил, что в карьере артиста также сложится неблагоприятная ситуация.
"В ближайший год он может существенно потерять популярность. В любом случае, по телевизору он мелькать будет значительно реже.Так что Максима Галкина ждет сложный период: это будет год трудностей, финансового кризиса, преодоления препятствий, также велика опасность развода", - резюмировал эксперт.