Овну звезды сулят карьерный рост, а Рыбам - проблемы на работе: гороскоп на неделю

Благодаря своему обаянию и очарованию Весы сумеют добиться впечатляющих результатов во время деловых переговоров.

Астрологи составили гороскоп на неделю с 17 по 23 июня для всех знаков зодиака.

Об этом сообщают "Факты".

ОВЕН. Наступает весьма благоприятный период. Дела пойдут легко, если направите всю свою энергию в нужное русло, не распыляясь на мелочи. Также велики шансы подняться вверх по карьерной лестнице или увеличить свои доходы. В семейной жизни избегайте спорных моментов.

Читайте такжеЛобода в крошечном бикини показала стройные ноги и осиную талию (фото)

ТЕЛЕЦ. Гороскоп сулит перемены, которые могут коснуться не только личной жизни. Не исключено, что поступит много интересных предложений по работе. Важно не спешить с принятием решений, чтобы в таком изобилии заманчивых перспектив не упустить реальную выгоду.

БЛИЗНЕЦЫ. Фортуна сейчас благосклонна к вам, поэтому можете смело приступать к новым проектам. Благодаря новаторским идеям и креативному мышлению удастся уже в ближайшем будущем воплотить их в жизнь. На личном фронте будьте готовы к приятным сюрпризам.

РАК. Для воплощения в жизнь задуманного придется немало потрудиться и заручиться поддержкой надежных людей. Только в этом случае результат порадует вас. Тем, кто находится в поиске второй половинки, звезды советуют повнимательнее присмотреться к своему окружению.

ЛЕВ. Не исключено, что кое-кто захочет использовать ваши знания и умения в корыстных целях, при этом еще и попытается втянуть вас в конфликтную ситуацию. Не поддавайтесь на провокации и тщательно проверяйте поступающую к вам информацию, только таким образом сумеете сохранить свой авторитет.

ДЕВА. Не сворачивайте с выбранного пути, иначе все ваши усилия могут пропасть. Вряд ли стоит распыляться на мелочи, которые в конечном итоге не стоят и выеденного яйца. На личном фронте все будет складываться как нельзя лучше.

ВЕСЫ. Благодаря своему обаянию и очарованию сумеете добиться впечатляющих результатов во время деловых переговоров, а руководство обязательно похвалит вас. Можете даже рассчитывать на материальное вознаграждение. Отдых может сорваться из-за служебных дел.

СКОРПИОН. Все, что было запланировано ранее, удастся воплотить в жизнь. Однако будьте готовы к тому, что никто не поспешит к вам на помощь. Без таких качеств, как решительность, целеустремленность, умение быстро реагировать на изменившуюся ситуацию вам не обойтись.

СТРЕЛЕЦ. Начинается очередной этап вашего продвижения к намеченной цели, и преодолеть его нужно максимально спокойно, без всяких неприятных приключений. Ваша инициатива обязательно будет оценена по достоинству.

КОЗЕРОГ. Накопившиеся проблемы сумеете решить без посторонней помощи, если проявите деловую хватку и рассудительность. Во всем, что касается финансов, старайтесь действовать без лишней суетливости.

ВОДОЛЕЙ. Появится шанс наконец-то взяться за осуществление задуманного. Будьте готовы к тому, что на пути возникнут преграды, но при разумном подходе их удастся благополучно обойти.

РЫБЫ. Не исключено, что на службе у вас возникнет достаточно щекотливая ситуация, выйти из которой окажется совсем непросто. В этом случае лучше не конфликтовать и не спорить с начальством, а спокойно попытаться разобраться во всем.