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Гороскоп на неделю: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут неудачи

19:23, 10 июня 2019
Астрология
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Появился гороскоп на неделю / фото slovofraza.com

При этом он выделил знака Зодиака, которым, по его прогнозам, будет нелегко в этот период, пишет SlovoFraza

Овен

Для Овнов настает очень ответственное время. Для того, чтобы избавиться от проблем и достичь благополучия, им необходимо начать неделю с планирования дел. Во вторник придется цепляться за каждую соломину, чтобы выбраться из зыбучих песков неудач. На этой неделе полезными будут деловые поездки, путешествия и смена обстановки в целом. 

Телец

Самый неблагоприятный день недели — 13 июня. В этот день настроение звезд будет крайне нестабильным. Что плохо скажется на новых начинаниях, а также домашних делах. Вообще, на этой неделе придется много работать, чтобы получить какие-то хорошие результаты. Это касается всех сфер жизни, не только деловой сферы. 

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Лев

13 числа, в четверг, стоит остерегаться опасных желаний, советует астролог. 11, 12 и 16 июня Львам стоит посвятить попыткам сделать свою жизнь лучше. В порядке стоит поддерживать рабочее место, автомобиль, личную комнату. Любые проявления хаоса сейчас очень опасны. В отношениях с людьми потребуется честность.

Стрелец

В любви всё будет казаться неоднозначным, поэтому у семейных Стрельцов начнется период ссор и недопонимания. Одиноким людям этого Знака Павел Глоба советует временно остановить поиски, сфокусировавшись на своих личных делах. 

Рыбы

В делах, которые касаются денег, стоит проявлять максимальную внимательность и осторожность. При совершении покупок лучше дважды подумать, прежде чем отдавать свои деньги. Вообще, финансовая активность будет крайне опасной, поэтому из покупок лучше совершать только те, которые абсолютно необходимы.

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Теги: #астролог#Гороскоп