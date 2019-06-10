Гороскоп на неделю: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут неудачи

Некоторым знакам Зодиака не повезет на этой неделе, прогнозирует астролог.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на неделю с 10 по 16 июня.

При этом он выделил знака Зодиака, которым, по его прогнозам, будет нелегко в этот период, пишет SlovoFraza.

Овен

Для Овнов настает очень ответственное время. Для того, чтобы избавиться от проблем и достичь благополучия, им необходимо начать неделю с планирования дел. Во вторник придется цепляться за каждую соломину, чтобы выбраться из зыбучих песков неудач. На этой неделе полезными будут деловые поездки, путешествия и смена обстановки в целом.

Телец

Самый неблагоприятный день недели — 13 июня. В этот день настроение звезд будет крайне нестабильным. Что плохо скажется на новых начинаниях, а также домашних делах. Вообще, на этой неделе придется много работать, чтобы получить какие-то хорошие результаты. Это касается всех сфер жизни, не только деловой сферы.

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Лев

13 числа, в четверг, стоит остерегаться опасных желаний, советует астролог. 11, 12 и 16 июня Львам стоит посвятить попыткам сделать свою жизнь лучше. В порядке стоит поддерживать рабочее место, автомобиль, личную комнату. Любые проявления хаоса сейчас очень опасны. В отношениях с людьми потребуется честность.

Стрелец

В любви всё будет казаться неоднозначным, поэтому у семейных Стрельцов начнется период ссор и недопонимания. Одиноким людям этого Знака Павел Глоба советует временно остановить поиски, сфокусировавшись на своих личных делах.

Рыбы

В делах, которые касаются денег, стоит проявлять максимальную внимательность и осторожность. При совершении покупок лучше дважды подумать, прежде чем отдавать свои деньги. Вообще, финансовая активность будет крайне опасной, поэтому из покупок лучше совершать только те, которые абсолютно необходимы.