Астролог назвал счастливчиков недели среди знаков Зодиака

Среди счастливчиков этой недели - шесть знаков Зодиака.

Появился гороскоп Павла Глобы на неделю с 10 по 16 июня 2019 года.

Среди счастливчиков недели, 10-16 июня, астролог выделил Овнов, Близнецов, Раков, Весы, Скорпионов и Козерогов, пишет SlovoFraza.

Овен

Овнам удастся отлично отдохнуть и на выходных. Это будут прекрасные два дня, в которые энергетика звезд окажется на высоте. На неделе Овнам повезет и в любви — можно будет флиртовать, ходить на свидания и знакомиться. Звезды позитивно повлияют на отношения Овнов со второй половинкой, родителями, детьми и другими родственниками.

Близнецы

По мнению астролога, на этой неделе наступает идеальное время для любых преображений в жизни Близнецов, включая преображения внешности. Астролог советует не бояться различных дел, проблем. Нужно без страха и упреков браться за всё, за что предлагает браться судьба. На работе и в любви представителям этого Знака потребуется максимальная вовлеченность в процесс.

Рак

13, 14 и 15 июня — три дня максимально благоприятного влияния звезд и планет на жизнь раков. Это будут прекрасные дни для любых дел. Провести их можно и даже нужно так, как хочется, не слушая советы окружающих. Кому-то потребуется побыть в уединении, кому-то захочется увидеться с друзьями. Конец недели — идеальное время для любых дел.

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Весы

Максимально позитивными звезды будут на выходных. В эти два дня Весов ожидают большие изменения во всех сферах жизни. Также стать более успешными Весам поможет смена обстановки, командировки. На выходных лучше посвятить себя отдыху и романтике.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам удастся найти свое предназначение. Для этого потребуется лишь желание и немного времени. У этих людей ожидается некий духовный расцвет, который поможет избавиться от страхов, неуверенности, комплексов. И в любви, и в делах на работе это будет иметь крайне позитивные последствия.

Козерог

У Козерогов неделя будет очень благоприятной и позитивной в любом плане. Это очень хорошее время для романтики, новых знакомств, смены обстановки, смены работы, начала новых проектов. Это время удовольствий и наслаждения.