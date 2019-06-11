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Звезды сулят конфликты и ссоры: астролог предупредил об опасностях этой недели

06:26, 11 июня 2019
Астрология
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Звезды соетуют не провоцировать конфликты / фото rabstol.net

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс. 

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"Всю неделю будет велика вероятность внутрисемейных споров и конфликтов, не исключены разводы. Потому старайтесь воздерживаться от скандалов, внутрисемейных споров и ссор", - посоветовал астролог.

По его словам, переговоры в июне могут складываться весьма удачно, особенно после 9 числа, когда Венера войдет в зодиакальный знак Близнецы.

"Совершать важные покупки и заключать финансовые договоренности можно будет всю неделю. В это время плодотворными будут проведенные брифинги и дискуссии, одним словом, общение. Это также благоприятный период для творчества и нахождения любви, в том числе в поездках и в интернете. Удачной в эти дни будет и эмиграция", - отметил он.

По мнению Росса, эта неделя благоприятна для покупки автомобилей, велосипедов – любых средств передвижения.

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Теги: #астролог#Гороскоп