Гороскоп на неделю: астролог рассказала, что звезды нам пророчат

Тяжелый день — 10 июня. Эмоциональная нестабильность. Особенного напряжения внутренних сил потребуется от Близнецов, Стрельцов, Дев, Рыб, Раков, Козерогов, говорит астролог.

10-16 июня — самый напряженный период этого месяца, говорят астрологи. Актуальные события недели затронут проблемы крушения авторитетов, уязвленного самолюбия, страхов и неуверенности в собственных возможностях. Начнется период социальных напряжений, противодействие личности и власти. Это коснется Овнов, Близнецов, Раков, Львов, Дев, Весов, Стрельцов, Козерогов.

Мы будем серьезно озабочены карьерными вопросами, а также семейными и жилищными проблемами. В поисках выхода из трудных ситуаций мы можем быть втянуты в ложные отношения или довериться пустым обещаниям. Есть опасность быть неправильно понятым или обманутым, говорится в астропрогнозе Натальи Ульянкиной для ТСН.

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В эмоциональном плане и личных отношениях наступило время легкости, переменчивых настроений, желания разнообразия и новизны. При этом мы можем быть втянуты в иллюзорные отношения. В ближайшие несколько дней не стоит переоценивать новые знакомства, даже несмотря на то, что 13 и 14 июня вы можете быть кем-то прямо-таки очарованы.

Деловая и интеллектуальная активность заставит нас принимать судьбоносные решения. Мы можем оказаться перед необходимостью подчиняться воле государственных, властных, бизнес структур или тех, кто стоит над нами — в основном, это касается профессиональной и бизнес-сферы.

Творческая сфера также очень сильна на этой неделе. Если у вас есть желание и возможность реализовываться посредством художественных средств, небесные энергии открывают для этого животворящий поток. Чувствительность, богатое воображение, интуиция, визуальные способности особенно ярко будут проявляться в конце этой недели и течение следующей.

Гороскоп: Важные даты недели

Период светского общения, интереса к своему партнеру и другим людям, к искусству и культурным мероприятиям — 11, 12 июня.

Период чувственных переживаний, интенсивной работы, интереса к сексуальным и финансовым темам — 13, 14 июня.

Период оптимизма, социальной, интеллектуальной и духовной активности — 15, 16 июня.

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Тяжелый день — 10 июня. Эмоциональная нестабильность. Особенного напряжения внутренних сил потребуется от Близнецов, Стрельцов, Дев, Рыб, Раков, Козерогов.

Женский день — 11 июня. Этот день хорошо использовать для приятного и чувственного общения. До обеда дружат обе женские энергии, поэтому женщинам сегодня легко найти общий язык.

День повышенной осторожности — 14 июня. В этот день высока вероятность травматических ситуаций. Будьте внимательны!

День неожиданностей, но и чудес — 16 июня. Сегодня, накануне полнолуния, мы будем настроены на выплеск чувств. Могут разбиваться хрупкие вещи и ложные надежды.

Дни, когда не следует начинать новые дела и заключать важные сделки

10 июня с 14:01 до конца дня.

12 июня с 17:15 до конца дня.