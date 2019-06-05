Астрологи предупредили об опасном периоде в июне: чего следует избегать

До конца недели астрологи прогнозируют сложный период и советуют не конфликтовать.

В среду, 5 июня, вечером молодая Луна соединится с Марсом, а в ночь на на четверг пройдет восходящий лунный узел - Раху. А утром светило окажется в точной оппозиции к ретроградному Сатурну.

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По словам астрологов, эти события запустят новые жёсткие противостояния на политической сцене. Возможна активизация протестных настроений и реанимация вялотекущих военных конфликтов, сообщает Telegram- канал "Сухарева башня".

В частной жизни эти дни лучше избегать любых противостояний. Даже минимальная перебранка может перерасти в крупный конфликт "с последствиями", говорят астрологи.

"Кроме того, до конца недели будет высокий риск техногенных аварий. Будьте бдительны!", - предупредили они.

Напомним, среди счастливчиков недели, 3-9 июня, астролог Павел Глоба выделил Львов, Козерогов и Рыб.