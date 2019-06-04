Астролог назвал счастливчиков недели среди знаков Зодиака

Появился гороскоп Павла Глобы на неделю с 3 по 9 июня 2019 года.

На этой неделе астролог Павел Глоба отмечает повышение честолюбия у людей, а также предрекает расцвет эгоцентризма. Стоит пореже общаться и доверять эгоистичным людям, советует он.

Среди счастливчиков недели, 3-9 июня, астролог выделил Львов, Козерогов и Рыб, пишет SlovoFraza.

Овен

Овнам астролог рекомендует оставаться спокойными и умиротворенными. 7 и 8 июня принимайтесь за отложенные дела, ведь удачное время для этого - конец недели. В целом этот период будет удачным для любых новых начинаний, деловых знакомств и переговоров.

Телец

У Тельцов наступает период любовных приключений. Самыми удачными днями для флирта, знакомств, романтики и любви будут 5, 6 и 9 июня. В середине недели стоит сфокусироваться на работе и делах. Что касается свиданий, то лучше их планировать на самый конец недели

Близнецы

Павел Глоба советует Близнецам следовать за своими целями неотступно. Удача покинет из временно в начале недели, но ближе к 7 июня вернется. Необходимо сохранять импульс, двигаясь к намеченным целям. Не стоит пугаться каких-то изменений, потому что все они сейчас положительны, сейчас наилучшее время для принятия правды.

Рак

Ракам стоит сфокусировать внимание на домашних делах. Необходимо завершить все самые важные дела до 5 числа. Большая удача, по прогнозу астролога, нагрянет к Ракам только в последний день недели. В рабочее время им придется немного ослабить хватку, чтобы не навлечь на себя беды и неудачи.

Лев

У Львов с большой вероятностью ожидается хорошее настроение. Финансовые потоки также будут усиленными, что означает большую удачу в делах, связанных с деньгами, делами на работе и бизнесом. 3 и 4 июня положение светил будет идеальным для любых новых начинаний и для работы в самых неблагоприятных условиях. 7 июня — самый опасный день недели.

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Дева

Период очень благоприятен для общения и времяпрепровождения с семьей. Необходимо заняться общими делами, попробовать сблизиться при помощи каких-то поездок, походов по магазинам, совместного отдыха. Повезет также и тем Девам, которые находятся в поиске любви. Возможны новые приятные знакомства.

Весы

Период удивительно благоприятный, но не стоит полагаться лишь на свой опыт и знания. Это идеальное время для представителей творческих профессий, а также для тех, кто занимается цифрами: бухгалтеров, финансистов, продавцов и так далее. Единственный опасный день — 5 июня. В этот день лучше заниматься только своими прямыми обязанностями и не рисковать.

Скорпион

У Скорпионов могут возникнуть проблем с недоброжелателями, от которых придется защищаться всеми доступными методами. Смелость понадобится только в плане работы и бизнеса. Во всем остальном нужна будет максимальная осторожность. В любви Скорпионам Павел Глоба советует не рисковать и не торопить события.

Стрелец

В любви Стрельцам придется опасаться принятия поспешных решений. Этим людям желательно не повышать голос и не винить во всем вторую половинку. Знакомства и романтические встречи пока временно лучше приостановить. В случае наличия какого-либо конфликта нужно будет проявлять мудрость и осторожность.

Козерог

У Козерогов начинается период любовной активности, поэтому астрологи рекомендуют им стараться искать себе вторую половинку, знакомиться с целью заведения дружбы. Благоприятным временем для этого станут выходные. 6 июня лучше побыть в одиночестве, заняться личными делами и никого не беспокоить.

Водолей

У Водолеев, которые давно находятся в отношениях, могут начаться некоторые проблемы. Это идеальное время для романтики и совместного отдыха. Водолеям стоит попробовать найти возможность для отдыха или для путешествия. Необходимо сохранять активность, не нужно сидеть дома. Павел Глоба рекомендует менять обстановку, искать новые впечатления, знакомиться с людьми.

Рыбы

Рыб ждут большие перемены в жизни. Некоторые из них могут быть скрытым, поэтому лучше обращать внимание на события, которые предупреждают о переменах к лучшему. Этот отрезок времени пропитан оптимизмом, любовью, красотой. Не нужно начинать делать что-то новое спешить и нервничать.