Гороскоп на неделю: астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака

Появился гороскоп на неделю, 3 - 9 июня.

Овен на этой неделе улучшит материальное положение, а Весы поймают птицу счастья, говорится в астропрогнозе.

Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 3 - 9 июня.

ОВЕН. Предстоящий период ознаменуется для вас повышением деловой активности, что, конечно же, самым благоприятным образом скажется на всех сферах жизни, включая финансовую. Берегите то, чего уже удалось добиться.

ТЕЛЕЦ. Вы не слишком любите обращаться к кому бы то ни было за помощью, но в данном случае все-таки лучше сделать это, поскольку люди, которые любят и уважают вас с радостью, поддержат вас. Больше времени уделяйте здоровому образу жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Идеи, появившиеся у вас, не стоит слишком далеко прятать. Наоборот, озвучив их перед руководством, получите все шансы для того, чтобы улучшить свое материальное положение. Чтобы добиться желаемого, придется приложить немало усилий, но дело того стоит.

РАК. Благоприятный период наступает для тех, кто готов к переменам и не боится рисковать. Иногда придется вести себя слишком решительно, но без этого сложно рассчитывать на большой успех. Близкие сейчас, как никогда, нуждаются в вашей заботе.

ЛЕВ. Рассчитывать на слишком быстрый результат не приходится, поэтому вам необходимо запастись терпением. Прекрасный период наступает для тех, кто готов объявить войну вредным привычкам и серьезно взяться за оздоровление своего организма.

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ДЕВА. Не исключено, что получите доступ к источнику информации, представляющей для вас огромную ценность. А поскольку произойдет это совершенно неожиданно, то будет сложно сориентироваться, что делать в первую очередь. Соберитесь и действуйте спокойно.

ВЕСЫ. Перед вами открываются прекрасные перспективы на службе и в личной жизни. Главное — не спугнуть свою птицу счастья, а попытаться приручить ее. Меньше внимания обращайте на коллег, которые не особо радуются чьим-то успехам. Обходите таких людей стороной.

СКОРПИОН. Иллюзии могут завести в полнейший тупик кого угодно, даже такого проницательного и хорошо соображающего человека, как вы. Поэтому оставайтесь реалистом всегда и не верьте никаким обещаниям в течение ближайших нескольких дней.

СТРЕЛЕЦ. Неплохие перспективы, которые открываются перед вами, не стоит упускать, хотя может показаться, что они вам не по зубам. Возможно, вы слишком низко оцениваете свои профессиональные и умственные способности и можете значительно больше, чем делаете.

КОЗЕРОГ. Деловые партнеры не слишком настроены сейчас на диалог, поэтому и вам не стоит настаивать на встречу с ними. Будьте терпимее в отношениях с близкими, не перечьте им в мелочах, не имеющих большого значения.

ВОДОЛЕЙ. Старайтесь не пререкаться с руководством, даже если вам что-то очень не нравится. Лучше промолчать и смириться, а потом праздновать победу, чем бороться впустую, наживая себе недоброжелателей.

РЫБЫ. Решительные действия, проявляемые вами, обязательно дадут положительный результат. Проявите в то же время готовность к компромиссу, если в этом возникнет необходимость. Одним словом, жизнь требует от вас гибкости, учтите это.

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