Астролог рассказал, какой знак Зодиака станет главным везунчиком в июне

Астролог говорит, что Стрельца ждет головокружительный месяц.

Главным везунчиком июня станет Стрелец. Также среди счастливчиков месяца - Близнецы, Девы и Рыбы.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

1 место - Стрелец

Стрельцу в июне будет везти больше всех. Гороскоп сулит этому знаку Зодиака удачу в поездках и приключениях. В июне у Стрельцов возможны успешные переговоры и достижение выгодных для них договоренностей, в том числе удачные договоренности с иностранными партнерами, поступление в иностранные вузы и успешная учеба. Если представители этого знака в первый месяц лета сменят место работы, это будет выгодным для них шагом. Но Стрельцу в июне следует уделить внимание своему здоровью.

2 место - Близнецы

Вторым счастливчиком месяца будут Близнецы. Представители этого знака Зодиака смело могут браться за рисковые финансовые вложения и новые бизнес-проекты – все это увенчается успехом, особенно в середине месяца. Благоприятные ситуации будут складываться для них с новыми знакомыми и сообществами. Представители этого знака в июне могут вступать в новые партии, объединения и что-то менять в своей жизни кардинальным образом. Также июнь у них будет лучшим временем для бракосочетания.

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3 место - Девы

Июнь Девам принесет блестящие покупки недвижимости, выгодные капиталовложения и новые финансовые возможности. Девы смогут добиться в этом месяце высоких постов, достигнуть новых уровней в своей жизни, то есть их ждет продвижение.

4 место - Рыбы

Рыбам в июне будет везти в дальних поездках и в любви. Они смело могут решаться на пополнение семьи - период благоприятный для зачатия. Везение будет преследовать Рыб повсюду, особенно в азартных играх. В июне Рыбы могут смело идти на авантюры – эти авантюры сыграют в плюс. Также представителей этого знака могут ждать хорошие взаимоотношения с людьми из прошлого, например, с утраченными друзьями, также возможно восстановление связей с дальними родственниками.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на июнь 2019 и рассказал, чего следует опасаться.