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Активный отдых и материальные потери: астрологи рассказали, что можно и нельзя делать 28 мая

04:48, 28 мая 2019
Астрология
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Астрологи дали советы на 28 мая / Politeka

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Прекрасное время для активного отдыха, единения с природой, творческой деятельности и созидания в любом его проявлении.

В отношениях с людьми лучше держаться стабильной линии, не затевать ссоры и не конфликтовать.

С финансовыми делами астрологи советуют повременить, поскольку они могут привести к потерям.

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Теги: #астролог#Гороскоп