Активный отдых и материальные потери: астрологи рассказали, что можно и нельзя делать 28 мая
04:48, 28 мая 2019Астрология
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В отношениях с людьми лучше держаться стабильной линии, не затевать ссоры и не конфликтовать.
Астрологи дали советы на 28 мая / Politeka
Убывающая Луна во время 24 лунного дня будет пребывать под покровительством знака Зодиака Рыбы.
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Прекрасное время для активного отдыха, единения с природой, творческой деятельности и созидания в любом его проявлении.
В отношениях с людьми лучше держаться стабильной линии, не затевать ссоры и не конфликтовать.
С финансовыми делами астрологи советуют повременить, поскольку они могут привести к потерям.
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