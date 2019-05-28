Активный отдых и материальные потери: астрологи рассказали, что можно и нельзя делать 28 мая

В отношениях с людьми лучше держаться стабильной линии, не затевать ссоры и не конфликтовать.

Убывающая Луна во время 24 лунного дня будет пребывать под покровительством знака Зодиака Рыбы. Читайте такжеГороскоп на июнь для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят успех Прекрасное время для активного отдыха, единения с природой, творческой деятельности и созидания в любом его проявлении. В отношениях с людьми лучше держаться стабильной линии, не затевать ссоры и не конфликтовать. С финансовыми делами астрологи советуют повременить, поскольку они могут привести к потерям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter