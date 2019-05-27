"Самая ужасная дата": астролог предупредил об угрозах 28-31 мая
Астролог Влад Росс предупредил об опасностях этой недели.
Читайте такжеГороскоп на июнь для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят успех
"28 мая Луна будет без курса. Это следует учитывать и не назначать на этот день важных мероприятий, которые будут способны определить многое на будущее. 28 мая – в этом году самая ужасная дата, которую только можно придумать для какого-то важного события", - сказал Росс в комментарии "Главреду".
Астролог также обратил внимание на то, чего не стоит делать со среды по пятницу.
"29-31 мая будет сохраняться высокая опасность ДТП, несчастных случаев и сложных ситуаций в дороге. Также возможны критические ситуации с близкими и родными. Это будет далеко не самое лучшее время, чтобы рисковать", - отметил Росс.
Ранее астрологи рассказали, что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 27 мая - 2 июня.