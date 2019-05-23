Гороскоп на июнь: астролог рассказал, что ждет каждый знак Зодиака

Для некоторых представителей знаков Зодиака июнь будет весьма напряженным месяцем, прогнозирует астролог.

Гороскоп на июнь 2019 года расскажет, что вам приготовил первый месяц лета.

Астролог Хаял Алекперов рассказал, на что лучше обратить внимание в июне, а чего избегать, пишет СТБ.

Овен

Месяц окажется достаточно напряженным для представителей этого знака. На Овнов свалится немало забот. Звезды советуют уделить особое внимание расстановке приоритетов. Ведь главной помехой на вашем пути может стать собственная неорганизованность и стремление взяться за все дела одновременно.

Телец

В июне звезды сулят Тельцам серьезные перемены в профессиональной сфере. Не исключено продвижение по карьерной лестнице или даже смена работы. Середина месяца — прекрасное время для любых действий, направленных на укрепление иммунитета и очищение организма. Самое время заняться профилактикой хронических заболеваний или перейти на правильное питание.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам в этом месяце уделить больше внимания домашним хлопотам. Есть большая вероятность, что бытовые вопросы то и дело будут выходить из-под контроля. В делах финансовых месяц сулит представителям знака непредвиденные траты. Но не стоит переживать, очень скоро потраченное вернется к вам дополнительным доходом.

Рак

Звезды настоятельно рекомендуют Ракам держаться подальше от сплетен и слухов. Есть вероятность, что именно вы окажетесь крайним звеном в этой сомнительной цепочке, от чего может пострадать и ваша репутация. Особенно будьте бдительны с новыми знакомыми. Вполне вероятно, что их намерения совсем не совпадают с вашими ожиданиями. В конце месяца представителей знака порадуют непредвиденные доходы. Отличный повод пробежаться по магазинам и обновить свой гардероб.

Лев

В этот период Львам не стоит рассчитывать на подарки от судьбы. Чтобы достичь успеха в любой сфере, вам придется хорошенько потрудиться и поработать на перспективу. Но целеустремленных представителей знака такое положение дел лишь подтолкнет к активным действиям. В конце месяца старайтесь быть осторожнее в быту. У вас есть вероятность получить травму.

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Дева

Месяц может оказаться достаточно конфликтным для Дев в сфере отношений с близкими людьми — возможны ссоры и обиды. В связи с этим звезды советуют усиленно бороться с присущим вам упрямством. Старайтесь больше прислушиваться к советам родных и чаще уступайте им в спорах, тем более, когда правда на их стороне.

Весы

В июне Весам предстоят важные встречи. Возможно, на пути представителей знака появятся люди, с которыми в дальнейшем у них сложатся серьезные деловые отношения. Кроме того, расположение звезд откроет перед вами новые перспективы. И чтобы не упустить свой шанс, старайтесь по максимум использовать предоставленные возможности.

Скорпион

Совет звезд для Скорпионов — проявлять максимум активности на работе. Сейчас фортуна на вашей стороне. А потому самое время подойти к руководству со своими предложениями. Вас обязательно услышат. Конец месяца сулит представителям знака приятные сюрпризы. Это могут быть подарки от близких людей или вашего партнера. В любом случае позитивные эмоции вам гарантированы.

Стрелец

Уставшим от свалившихся дел и забот Стрельцам в июне будет крайне сложно держать свои эмоции под контролем. Представители знака то и дело могут выплескивать свое раздражение на любимых людей. Чтобы избежать ссор и конфликтов, звезды рекомендуют вам чаще баловать себя приятными мелочами — небольшими путешествиями, шоппингом или любимым хобби.

Козерог

В том месяце на пути Козерогов могут возникнуть преграды. Возможно, дела, которые изначально шли хорошо, внезапно застопорятся. Но старайтесь не отчаиваться по этому поводу. Соберите волю в кулак. Все обязательно разрешится даже лучше, чем вы рассчитывали. В конце месяца будьте внимательны к своему здоровью. Возможны обострения хронических заболеваний.

Водолей

В профессиональной сфере у Водолеев возможны незначительные, но все же достаточно неприятные промахи. А потому даже к самым привычным и рутинным делам старайтесь подходить с максимальной ответственностью. В конце июня приятно порадуют нежданные находки. На глаза попадется вещь, которую вы давно искали.

Рыбы

В этом месяце Рыбы будут крайне востребованы в работе. Ваши идеи и предложения будут правильными и послужат верным плюсом к профессиональному авторитету. Но вот в личной жизни одиноких представителей знака есть вероятность разочарований. А потому с новыми знакомствами звезды советуют быть осторожнее.

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