Гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят успех
Появился гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков Зодиака. Этот период - время для изменений.
Среди счастливчиков первого месяца лета - Стрельцы, говорится в прогнозе Harper's Bazaar.
Овен
Вы - идеальный теоретик собственной жизни, но как только дело доходит до практики, тут же отдаетесь на растерзание страхам и сомнениям. В июне этому нужно положить конец.
Телец
Тельцы стали слишком зависимы от мнения людей, которые явно не желают им добра и даже пытаются грубо ими манипулировать. Тельцам советуют срочно отделить свое «я» от той его проекции, которая удобна и выгодна их лжеблагодетелям.
Близнецы
Согласно прогнозу, в июне Близнецам не стоит себя сдерживать, они смогут смело дать выход тому, что скрывалось за маской строжайшего самоконтроля. Не бойтесь выражать эмоции — даже если они противоречат друг другу.
Рак
Домашнее задание на июнь для Раков — выяснить истинную причину беспокойства. И нет, это не безответственность коллег, не пробки 9 баллов и не быстро разряжающийся аккумулятор iPhone.
Лев
Львы так долго откладывали важные дела, что теперь они обступили их со всех сторон, как туристы — «большую пятерку» во время сафари. И тут нужно либо действовать, либо навсегда вычеркивать их из списка. Просто удрать уже не удастся, говорятся в прогнозе.
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Дева
Девам советуют избавиться от ложного чувства спокойствия. Осознание собственных проблем и зависимостей — уже путь к успеху. Да, первые дни месяца будут непростыми, зато результатом работы над ошибками станет полная гармония в июле.
Весы
В июне придет время по‑настоящему серьезных усилий. Разобраться с полным отсутствием мотивации поможет любимый человек, который продолжает в вас верить, говорится в прогнозе.
Скорпион
"Считаете, что деликатно направляете тех, кто вас окружает? В действительности вы пытаетесь ими управлять. Срочно везите себя и свое раздувшееся эго в Непал, Индию или любую другую страну, где мания величия лечится сама собой", - советуют эксперты.
Стрелец
Не стоит подвергать сомнениям каждое свое слово и решение. В июне у Стрельцов наступит период, когда нужно лишь как следует расслабиться и приготовиться к приятным сюрпризам.
Козерог
В июне не забывайте аргументировать свою позицию. Только без агрессии: отстаивать убеждения помогут веские доводы, а не зашкаливающие децибелы, говорится в прогнозе.
Водолей
В июне уделите внимание здоровью. Вы довольно долго косплеили Мика Джаггера в его золотые годы и после череды развеселых вечеринок остро нуждаетесь в детоксе.
Рыбы
Прошлое лето было чуть ли не лучшим в жизни Рыб, но и это обещает стать незабываемым. Придется, правда, немного поработать над собой, но без подвигов Рыбам все равно скучно.