"Импичмент либо покушение": астролог увидел в упавшем во время инаугурации Зеленского удостоверении плохой знак

Во время инаугурации президента Зеленского произошел конфуз с важным документом.

Во время инаугурации президента Украины Владимира Зеленского упало на пол удостоверение президента. Этот момент не был зафиксирован во время видео трансляции из Верховной Рады.

Астролог Влад Росс рассказал, что это "плохой знак", передает "Главред".

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"Это знак, что Зеленский может покинуть пост досрочно", - сказал Росс, добавив, что это может случиться по причине импичмента, либо в результате успешного покушения на президента.

Как сообщал УНИАН, на инаугурации упало президентское удостоверение Зеленского.

Согласно протоколу, когда Зеленский получил удостоверение, то положил его на подушечку, которую держал солдат. Тот, в свою очередь, должен был отойти на несколько шагов, однако во время этого удостоверения слетело и упало. Документ поднял и положил на место один из народных депутатов.

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