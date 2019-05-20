Близнецов завалят работой, а Скорпион воплотит мечту: гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

Весьма вероятно, что Близнецам придется работать не покладая рук, а руководство будет ставить перед вами все новые и новые задачи.

Астрологи составили гороскоп на неделю с 20 по 26 мая.

Об этом сообщают "Факты".

ОВЕН. Постарайтесь справиться с накопившимися мелкими проблемами, которые вносят сплошную путаницу в ваши дела. Будьте готовы к тому, что придется разбираться с финансовыми вопросами, подписывать важные документы.

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ТЕЛЕЦ. Самое время побеспокоиться об укреплении собственного авторитета. Торопитесь записаться на курсы повышения квалификации, улучшить свое профессиональное мастерство. Постарайтесь полностью избавиться от лени и рассеянности.

БЛИЗНЕЦЫ. Весьма вероятно, что вам придется работать не покладая рук, а руководство будет ставить перед вами все новые и новые задачи. Радует то, что близкие полностью разделяют вашу точку зрения и в любой момент готовы прийти на помощь.

РАК. Попытки уединиться вряд ли будут удачными, поскольку находитесь сейчас в самом эпицентре событий и несете огромную ответственность за то, что происходит. Появится прекрасный шанс завести нужное знакомство, а ваши знания будут востребованы.

ЛЕВ. Решительность и активность, проявленные вами, не останутся незамеченными. Старайтесь не распыляться на дела, которые не представляют для вас никакого интереса. Будьте терпимее и снисходительнее к окружающим.

ДЕВА. Строить планы на будущее -- это хорошо, но нужно еще и реализовывать их вовремя. Помните, что менять собственную точку зрения в угоду чьим-то интересам совсем нежелательно. Не поддавайтесь негативным эмоциям.

ВЕСЫ. Сейчас вам стоит привести в порядок все дела, начатые ранее, избавиться от негативных мыслей и забыть о всяческих неприятных моментах. Не раздражайтесь по пустякам, берегите нервы. Планами на ближайшее будущее лучше пока не делиться с окружающими.

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СКОРПИОН. Чтобы воплотить в жизнь свою мечту, не придется прибегать к чьим-либо услугам. Вы вполне в состоянии справиться с этим самостоятельно. Не стоит также бурно реагировать на замечания со стороны близких людей.

СТРЕЛЕЦ. Сосредоточиться на работе вам частенько мешает чувство неуверенности в себе. От этого вредного качества следует избавляться немедленно, ведь на самом деле у вас достаточно сил и знаний, чтобы воплотить в жизнь задуманное.

КОЗЕРОГ. Для того чтобы повысить собственный энергетический потенциал, наступает весьма благоприятный период. Вы вполне заслуживаете похвалу за проделанную работу. Порадует то, что не только услышите ее, но и получите материальное вознаграждение.

ВОДОЛЕЙ. Удача сейчас на вашей стороне. Проявив трудолюбие, решительность, аккуратность в финансовых вопросах, получите прекрасную возможность для того, чтобы ваша мечта стала реальностью. Избегайте разногласий с детьми.

РЫБЫ. Сконцентрируйтесь на главной задаче. Сил для ее реализации у вас вполне хватит, если не будете тратить их на чужие проблемы. Больше времени уделяйте собственной персоне, не забывайте об отдыхе, ведь весенний авитаминоз дает о себе знать.

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