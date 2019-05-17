Гороскоп на июнь: астролог назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены

Некоторые знаки Зодиака ждут приятные сюрпризы, говорит астролог.

Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены и интересные события в июне.

Среди счастливчиков, по словам астролога, - Овны, Весы и Раки, передает Nicstyle.

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Овен

Овнов ждут новые знакомства и приятные встречи, говорит астролог и добавляет, что они могут смело рассчитывать на встречу со своей любовью, а также приятными переменами в рабочей сфере.

"Первый месяц лета принесет вам массу приятных впечатлений, вы получите прекрасный заряд положительной энергии. Возможно, вы отправитесь в путешествие", - рассказал Глоба.

Весы

Пришло ваше время для решительных действий, говорит астролог, поэтому можете смело принимать важные решения.

"События так быстро будут сменять друг друга, что вы не успеете опомниться. Июнь - самое подходящее время для приобретения мебели, вещей, а также для ремонта в вашей квартире", - говорится в астропрогнозе.

Глоба настоятельно рекомендует никому не рассказывать о своих планах.

Рак

Этому знаку Зодиака захочется все кардинально поменять, говорится в прогнозе астролога. Но он советует не торопиться и не браться за несколько дел одновременно.

"Научитесь делать все по очереди и тогда успех обязательно к вам придет. Не забывайте также о близких друзьях и родственниках", - говорит Глоба.

Ранее астрологи составили гороскоп на весну-лето 2019 и назвали знаки Зодиака, которым повезет.

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