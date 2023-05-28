Рассказываем, как сделать жареные пельмени без ничего и с соевым соусом.

Традиция жарить пельмени пришла к нам из Восточной Азии. Это распространенное и популярное блюдо в китайской, японской, корейской кухне. Как готовить жареные пельмени, читайте в материале.

Как сделать жареные пельмени без соуса

Это самый простейший способ, не требующий вообще никаких дополнительных ингредиентов, кроме собственно пачки пельменей и масла:

Видео дня

в нагретую скороводу наливаем 3-4 ст. л. растительного масла;

в сковороду высыпаем 1 пачку пельменей (400-600 г, 800 г и больше лучше пожарить двумя партиями);

постоянно переворачивая, жарим пельмени среднего размера до золотистого цвета 15-20 минут (миниатюрные - 10-15 минут);

пробуем на готовность, в случае необходимости дожариваем еще 5 минут.

На прожарку нестандартных, больших по размеру пельменей может потребоваться до получаса.

Блюдо подается с любыми соусами на ваш вкус. Традиционные для азиатской кухни - соевый, кунжутный, устричный.

При желании можно посыпать пельмени специями, но это совсем необязательно - в полуфабрикате они уже есть.

Как приготовить жареные пельмени в соусе

Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло и засыпаем пельмени. Обжариваем со всех сторон до корочки.

Наливаем 1 стакан воды и тушим-варим на большом огне около 10 минут. Если вода не выпарилась полностью, остатки сливаем.

Добавляем 100 мл соевого соуса. Пельмени не должны в нем плавать, но соуса должно быть достаточно, чтобы слегка их подтушить. Жарим-тушим 5-7 минут и добавляем 100-150 г сметаны. Тушим в сметане под крышкой еще несколько минут. Пельмени готовы!

Это интересно: жареные пельмени в китайской, японской, корейской кухне называются по-разному. Цзяоцзы, гёдза, манду - эти родственные пельменям блюда готовятся разными способами, их можно жарить на сковороде или во фритюре, тушить, варить или делать на пару.

Форму жареные пельмени могут иметь самую разную: как овальную, так и квадратную, продолговатую, мешочком. Более того, фарш может быть даже не в тесте, его просто скатывают в шарики и обваливают в муке или крахмале. Начинка чаще всего смешанная - фарш из мяса, птицы или рыбы комбинируется с овощами, например капустой, кабачками, луком, грибами.

Интересен и один из способов варки: полуфабрикат бросают в кипящую воду, варят 5-7 минут и два раза добавляют холодную воду, доводя до кипения. Продукт готов к употреблению после второго закипания.