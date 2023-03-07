Что добавить весной в закрытый грунт при перекопке - органические и минеральные удобрения для теплицы.

Тепличный грунт - другой, чем на огороде. Почва в теплице намного быстрее истощается, а, значит, и снижается урожайность. Поэтому весной грунт в теплице нужно "накормить" - внести в него удобрения. Какие лучше взять удобрения для теплицы весной - органические или минеральные, или же нужны и те, и другие - читайте в материале УНИАН.

Какие удобрения для теплицы лучше

Если у вас стоит выбор между органическими и минеральными удобрениями, то лучше сделать выбор в пользу первых. Органика и натуральные подкормки - самые полезные. Они легко усваиваются и дают растениям необходимые микроэлементы, а грунт обогащают углекислым газом, влагой и дополнительным теплом.

Навоз

Обычный навоз - самое простое органическое удобрение для закрытого грунта. Навоз обогащает почву и улучшает ее структуру. Вносить его нужно в перекопанную землю - там он начнет разлагаться на полезные для грунта вещества. Самым ценным считается козий навоз, затем идет конский и коровий, свиной используют крайне редко. Здесь есть момент: использовать нужно не свежий, а перепрелый навоз, которому не менее полугода. Также лучше разбавить его водой перед тем, как добавлять в почву.

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Перегной

Одно из самых популярных удобрений. В основе перегноя - прошлогодние опавшие листья, корни и навоз. Все это перепревает, в результате получается однородное и рассыпчатое полностью готовое удобрение. Перегной полезен для любых культур и для любой почвы и, в отличие от навоза, не вредит растениям и не обжигает корни, поэтому его часто добавляют в рассаду.

Торф

Торф - еще одно из самых распространенных удобрений для теплицы. Торф бывает верховым, низинным и смешаным, для теплицы советуют брать верховой. Чем хорош торф? Он насыщает грунт натуральными питательными веществами и делает его рыхлым. Также торф имеет высокий уровень кислотности, и, если его смешать с другими подкормками, то получится компост.

Компост

Компост - еще одно очень популярное и доступное органическое удобрение. Его можно приготовить, используя различную органику: опавшие листья, сорняки, скошенную траву, очистки, навоз, помет и т.д. Чем больше будет составляющих в компосте, тем он будет питательнее.

Если в компостере живут черви - то это уже будет биогумус, или вермикомпост. Это уникальный по свойствам субстрат, безопасный и полностью готовый к использованию в качестве удобрения.

Зола

Зола - это тоже ценное удобрение. Она хорошо раскисляет почву и улучшает ее структуру, повышает урожайность и жизнестойкость различных культур. Но с золой следует быть осторожным, так как ее любят не все растения. Ранее мы рассказывали, где древесная зола для подкормки растений не подходит. Поэтому нужна ли она вам в теплице, зависит от того, что вы собираетесь выращивать.

Минеральные удобрения для теплицы

Вместе с органическими удобрениями можно дополнительно вносить и минеральные. Принято считать, что лучшие минеральные удобрения для теплицы весной - это азотные: аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония и т.д. Но ими ни в коем случае нельзя злоупотреблять, иначе можно получить много зеленой массы и мало урожая. Поэтому лучше во время подготовки почвы в теплице использовать комплексные минеральные удобрения, которые содержат основные макро- и микроэлементы.

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