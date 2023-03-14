Как и чем подкормить вишню ранней весной и во время цветения, чтобы она дала хороший урожай сладкой ягоды.

Вишню чаще всего удобряют осенью. Но если вы этого не сделали - не беда: это можно сделать весной. Рассказываем, какое удобрение для вишни обычно используют и чем подкормить вишню ранней весной, а также во время цветения, чтобы собрать отменный урожай сочной и сладкой ягоды.

Ранее мы писали, какие удобрения для теплицы весной нужны при перекопке.

Когда нужно вносить удобрение для вишни

Сразу оговоримся: подкормка для вишни зависит от ее возраста. Недавно высаженные саженцы не нуждаются в подкормке - при посадке они получили достаточное количество полезных веществ. Молодым деревцам, которые еще не плодоносят, нужны органические удобрения - навоз, компост, органические смеси. Вишни, которые плодоносят, нужно удобрять 3-4 раза в год, а деревья старше 7 лет - через год.

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Удобрение для вишни - чем нужно подкармливать

Для вишни нужны два вида удобрений - органические и минеральные. Из органики хорошо подойдут компост, перепревший навоз, опилки - они делают почву рыхлой и плодородной. Минеральные удобрения дают дереву необходимый азот, калий и фософор, а также железо, медь, бор, марганец, серу и другие элементы - они необходимы для роста, иммунитета и хорошего плодоношения. Из минеральных удобрений для вишни используют мочевину, аммиачную селитру, калийную соль, суперфосфат и другие. Также можно брать комплексные удобрения с кальцием, магнием или серой - нитроаммофоску, аммофоску, азофоску.

Чем подкормить вишню ранней весной

Вишню начинают подкармливать ранней весной - это помогает ей "проснуться" и начать рост. До того, как распустились почки, дерево можно опрыскать 3%-ной бордоской жидкостью - она защитит вишню от грибковых заболеваний и, кроме этого, богата медью. Для этого нужно: 300 г медного купороса и 300 г негашеной извести развести в 10 л воды.

Также до начала цветения вишню можно опрыскать мочевиной или подкормить аммиачной селитрой:

2-4-летнюю вишню - опрыскивают мочевиной из расчета 30 г на 10 л воды, или делают корневую подкормку аммиачной селитрой - 15 г на 1 кв.м приствольного круга;

вишню старше 4 лет - опрыскивают мочевиной из расчета 20 г на 10 л воды, или делают корневую подкормку аммиачной селитрой - 20 г на 1 кв.м приствольного круга.

Для корневой подкормки нужно разрыхлить почву, обильно полить приствольный круг (3-6 ведер воды в зависимости от возраста дерева). После впитывания влаги нужно жидким удобрением пролить почву в приствольных кругах, а сухие удобрения равномерно рассыпать по поверхности и заделать граблями.

Чем подкормить вишню во время цветения

Во время цветения вишни делают корневую подкормку дерева коровяком и золой. Для этого готовят раствор: в 50 л воды разводят 5 л коровяка и 10 стаканов золы. Для вишни возрастом 4-7 лет нужно 1 ведро такого раствора, для дерева старше 7 лет - 2-3 ведра.

Также нужно помнить, что вишня хорошо растет и плодоносит на нейтральной почве, но если почва закислена - урожая не будет. Поэтому садоводы советуют нейтрализовать кислую почву. Что нужно сделать: на 1 квадратный метр можно рассыпать 300 г доломитовой муки или извести. Эти два вещества нейтрализуют действие кислот.

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