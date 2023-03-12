Простой и дешевый способ, как вырастить хороший урожай огурцов - поливать их этим удобрением два раза в месяц.

Чтобы увеличить урожай огурцов, не обязательно использовать дорогие подкормки. Удобрение для огурцов можно приготовить самим и использовать его как в теплице, так и в открытом грунте. Рассказываем, как вырастить хороший урожай огурцов.

Ранее мы рассказывали, какое простое удобрение для рассады можно использовать, чтобы она быстрее пошла в рост.

Опытные огородники, кроме стандартных подкормок, чтобы получить хороший урожай огурцов, используют обычное молоко. Дело в том, что оно богато калием и в случае, когда в грунте есть дефицит этого компонента, молоко быстро обогащает его. Кроме этого, напиток также способствует размножению полезных микроорганизмов в почве.

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Как приготовить удобрение для огурцов

Чтобы получить эффективное удобрение для огурцов, следует молоко разбавить водой в пропорции 1 стакан молока на 1 ведро воды. Молоко в чистом виде использовать нельзя.

Полученным раствором следует поливать огурцы два раза в месяц - пока они будут плодоносить. В результате такого полива ускоряется рост овощей - примерно в два раза.

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