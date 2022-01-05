Новогодние и рождественские застолья - непростое испытания для желудка. Для хорошего самочувствия рекомендуется провести разгрузочный день.

Новогодние застолья, майонезные салаты, сбитый режим питания и алкоголь – всё это не лучшим образом сказывается на нашем организме. В период новогодних и рождественских праздников и многие люди чувствуют недомогание и набирают лишний вес.

В интернете популярны различные "разгрузочные дни", которые якобы помогают очистить организм за один день. Как правильно "разгружаться" и есть ли от этого польза - разобрался УНИАН вместе с диетологом.

Разгрузочный день - что это и как работает

Разгрузочный день - это однодневная диета, когда человек целый день питается одним продуктом в небольших порциях, пьет много воды и есть мало калорий. В интернете можно найти разные варианты таких диет, например разгрузочный день на кефире или огурцах.

Мнение экспертов о таких однодневных диетах неоднозначно. Диетолог Людмила Гончарова заявляет, что если сбалансировано питаться и правильно употреблять достаточное количество воды, то в "разгрузочных" днях смысла нет.

По её словам, понятие "разгрузочный день", когда человек меньше питается теми или иными продуктами, — это, в основном, наша фантазия на тему "что у нас усваивается, не усваивается, почему я себя так плохо чувствую".

Избыточный вес, высыпания, ухудшение общего состояния, недостаток энергии, плохое самочувствие вынуждают человека принимать для себя решение, что нужно ограничивать себя в еде и питаться только одним продуктом. И в общем ему как бы становится лучше.

Самочувствие после разгрузочного дня действительно может улучшиться, потому что человек убрал из рациона вредные продукты или несовместимые сочетания продуктов. Но часто такая диета работает по принципу "пальцем в небо". "Ты никогда не знаешь какие вообще у тебя обменные процессы, какие у тебя законы работы организма. Потому что изначально ты должен, в принципе, узнать, на какие продукты у тебя есть ферменты, а на какие нет", — подчеркнула эксперт.

Диетолог утверждает, что при сбалансированном питании не нужно устраивать себе разгрузочные дни. Даже единичные застолья не вызывают такую нужду.

"Разговор о "разгрузочных" днях стоит тогда, когда человек не знает, как он устроен, какие принципы работы, как устроен желудочно-кишечный тракт, о его особенностях. Анатомические особенности даже того же желчного пузыря", — подчеркнула эксперт.

На вопрос, куда должен обратиться человек и что о себе узнать, чтобы не навредить себе, если он все же хочет провести "разгрузочный" день, Гончарова отметила, что в первую очередь, нужно обратиться к специалисту-гастроэнтерологу, желательно, со специализацией по диетологии и знанием генетики. Специалист назначит УЗИ желудочно-кишечного тракта, копрограмма, анализы крови.

Как провести разгрузочный день

Если все же хочется разгрузить день самостоятельно, можно сделать это без вреда для здоровья. В первую очередь, нужно обратить внимание на ежедневное питье воды. По словам Гончаровой, если у вас избыточный вес, норма воды составляет 50 миллилитров на килограмм веса тела. Если у вас нормальный вес, это 40 миллилитров на килограмм.

Читайте такжеКакой алкоголь лучше пить: сколько спиртное выходит из организма и когда садиться за рульВажно также пить воду равномерно. "За 30 минут до еды – два стакана воды. Потом через 30 минут прием еды. Не запивать еду час-полтора примерно. Для того, чтобы все максимально расщепилось. И затем уже пить воду глотками до следующего приема пищи", - говорит диетолог и добавляет, что следующий прием пищи должен быть через 4 часа.

В разгрузочный день можно есть любые продукты, но они должны быть максимально натуральными и правильно приготовленными. Еду можно жарить без масла на антипригарной сковороде, варить или запекать.

Эксперт призвала также помнить о количестве потребляемой соли, суточная норма приема которой – до 4 грамм – чуть меньше, чем одна чайная ложка без верха. Даже ненамного уменьшить количество соли уже полезно. Также в разгрузочный день лучше совсем отказаться от сахара.

Если вы не можете совсем отказаться от сахара, замените его часть фруктами. Или же положите в чай одну ложку сахара вместо привычных двух. Тогда разгрузочные дни не будут вызывать у вас негативных эмоций, говорит диетолог.

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