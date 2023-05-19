Будьте осторожными с теми, кто жалуется на жизнь и пытается все контролировать.

Не все девушки знают, как распознать парня-неудачника, из-за чего часто попадают в отношения, которые не приносят им удовольствия. На самом деле, есть несколько явных признаков, благодаря которым вы сразу же можете понять, что этот мужчина вам не подходит.

Ранее УНИАН рассказывал, как узнать, нравишься ли ты людям, а сегодня вы узнаете, как понять, что перед вами неудачник.

Кто такой неудачник - мнение психологов

Многие психологи говорят о том, что неудачник - это человек, который никогда не достигает своих целей. Чаще всего эти люди сдаются на полпути. Однако если для женщин это в порядке вещей, так как сегодня они хотят одно, а завтра - другое, то на мужчин это оказывает более серьезное влияние.

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Эксперты утверждают, что мужчина, потерпев несколько неудач, может озлобиться на весь мир. Кроме того, он будет пытаться "выехать" за счет слабых. И чаще всего этим слабым звеном становится женщина.

Как распознать парня неудачника - 5 рабочих лайфхаков

Обращайте внимание не только на слова, но и на поступки. И будьте осторожны с теми, кто пытается на вашем фоне выглядеть лучше:

Он не выполняет обещания

Если мужчина что-то вам пообещал, а затем забыл об этом или говорит: "Обещанного три года ждут", значит, вы уже должны понимать, что ничего хорошего в этих отношениях не будет. Мужчина красен поступками, а не словами.

Он не вкладывается в вас

Речь не только о внимание и заботе, но и о финансовых вложениях. Если мужчина не готов тратить на вас деньги, радовать подарками и устраивать сюрпризы, это значит, что не понимает, как устроен женский мир. Соответственно, рядом с таким мужчиной вы не будете чувствовать себя королевой.

Он жалуется на жизнь

Еще один признак неудачника - жалобы на жизнь. Если вы часто слышите от парня, что ему все не так и все не то, то знайте, что он просто в этой жизни ничего не добился. У успешных людей нет времени на "сопли".

Он вас контролирует

Неуверенные в себе мужчины пытаются все держать под контролем. Он будет тысячу раз в день спрашивать где вы и с кем, чем занимаетесь. Он даже может проверять ваш телефон и следить за вами. Бегите от такого мужчины!

Он унижает вас

Если парень начинает вас унижать, это говорит о том, что он пытается на вашем фоне казаться лучше. Это токсичные отношения, которые не приведут ни к чему хорошему.

Чтобы построить счастливые отношения, обоим людям нужно понимать, что это такое, и как устроен мир их второй половинки. В противном случае вы рискуете просто пополнить свой список еще одним бывшим.

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