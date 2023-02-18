Опытные дачники поделились секретом, как прорастить семена огурцов, чтобы получить хороший урожай .

Скоро весна и начало работ на дачном участке, когда каждый огородник с вдохновением сажает семена с надеждой получить богатый урожай. УНИАН расскажет, как сажать огурцы, чтобы они дали богатый урожай.

Ранее УНИАН приводил список того, что посадить на рассаду в феврале.

Дачники с опытом практикуют посадку огурцов в кипяток. Она позволяет быстро вырастить любимый овощ. Эта технология подходит как для проращивания рассады, так и для посадки семян прямо в землю.

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Как лучше сажать огурцы на рассаду - пошаговая инструкция

Для этого способа нужно подготовить несколько отдельных емкостей и запастись землей. Процедура высадки следующая:

наполнить емкости землей и полить ее кипятком;

на поверхность положить семена и немного вдавить внутрь, после чего слегка прикрыть землей;

емкости затянуть пленкой и поставить в теплое место;

когда появятся ростки, пленку снять и ухаживать за ними, как обычно.

Этот способ очень быстрый, поскольку всходы будут видны из земли уже на четвертый день.

Как сажать огурцы в открытый грунт - простой способ

Сажать огурцы семенами в открытый грунт несложно и не занимает много времени. Дачники с опытом делают так:

на грядке сделать борозду около 5 см глубиной и полить кипятком из расчета 5 л на метр квадратный;

положить семена огурцов в борозду, присыпать землей и слегка ее утрамбовать, накрыть пленкой;

когда появятся ростки, пленку снять.

Таким методом можно сажать и другие теплолюбивые растения, в частности, помидоры.

Как замачивать огурцы перед посадкой в воде - советы

Этот способ советуем применять, если есть сомнения в качестве посадочного материала, или вы собрали семена сами. Процедура несложная:

поместить семена огурца на 3 часа в горячую воду;

после этого окунуть их на полчаса в раствор марганцовки;

положить семена в котомку из ткани и оставить в холодильнике на пару дней.

Как отметили опытные садовники, после такой манипуляции всходы появятся одновременно, а урожай будет лучше.

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