Скоро весна и начало работ на дачном участке, когда каждый огородник с вдохновением сажает семена с надеждой получить богатый урожай. УНИАН расскажет, как сажать огурцы, чтобы они дали богатый урожай.
- Как лучше сажать огурцы на рассаду - пошаговая инструкция
- Как сажать огурцы в открытый грунт - простой способ
- Как замачивать огурцы перед посадкой в воде - советы
Ранее УНИАН приводил список того, что посадить на рассаду в феврале.
Дачники с опытом практикуют посадку огурцов в кипяток. Она позволяет быстро вырастить любимый овощ. Эта технология подходит как для проращивания рассады, так и для посадки семян прямо в землю.
Как лучше сажать огурцы на рассаду - пошаговая инструкция
Для этого способа нужно подготовить несколько отдельных емкостей и запастись землей. Процедура высадки следующая:
- наполнить емкости землей и полить ее кипятком;
- на поверхность положить семена и немного вдавить внутрь, после чего слегка прикрыть землей;
- емкости затянуть пленкой и поставить в теплое место;
- когда появятся ростки, пленку снять и ухаживать за ними, как обычно.
Этот способ очень быстрый, поскольку всходы будут видны из земли уже на четвертый день.
Как сажать огурцы в открытый грунт - простой способ
Сажать огурцы семенами в открытый грунт несложно и не занимает много времени. Дачники с опытом делают так:
- на грядке сделать борозду около 5 см глубиной и полить кипятком из расчета 5 л на метр квадратный;
- положить семена огурцов в борозду, присыпать землей и слегка ее утрамбовать, накрыть пленкой;
- когда появятся ростки, пленку снять.
Таким методом можно сажать и другие теплолюбивые растения, в частности, помидоры.
Как замачивать огурцы перед посадкой в воде - советы
Этот способ советуем применять, если есть сомнения в качестве посадочного материала, или вы собрали семена сами. Процедура несложная:
- поместить семена огурца на 3 часа в горячую воду;
- после этого окунуть их на полчаса в раствор марганцовки;
- положить семена в котомку из ткани и оставить в холодильнике на пару дней.
Как отметили опытные садовники, после такой манипуляции всходы появятся одновременно, а урожай будет лучше.