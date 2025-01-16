Посадите эти сорта на домашнем участке и будете довольны урожаем.

Каждый дачник мечтает найти лучшие сорта сладкого перца, которые дают большой и вкусный урожай при минимальном уходе. Эту теплолюбивую культуру в Украине выращивают через рассаду. Ранними считаются разновидности, которые созревают за 90 и меньше дней после посадки.

Мы назвали лучшие ранние и ультраранние сорта перца в Украине, которые имеют хорошие отзывы дачников и дают стабильно большой урожай.

Самые урожайные сорта перца для открытого грунта

Перечисляя лучшие ультраранние сорта перца сладкого, нельзя не вспомнить про Геркулес. Это очень популярный гибридный сорт с отменным вкусом плодов. Кусты невысокие и не требуют подвязки - на каждом появляется 8-10 плодов, которые одновременно созревают. Этот гибрид имеет высокую устойчивость к болезням и жаре.

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Клаудио - лучший сорт сладкого перца в Украине для продажи. Сорт долго хранится и не портится при перевозке, хорошо переносит жару и стрессовые условия, устойчив к вирусу картофеля и табачной мозаики. Сочные темно-красные плоды имеют мягкий сладковатый вкус. Созревает за 80 дней.

Ранний сорт перца Колобок отличается необычным шарообразным видом овощей. Не подвержен многим болезням, в том числе антракнозу, но требует регулярного полива. Очень урожайный, имеет ароматные и умеренно сладкие плоды.

Сорт Леся отлично подходит для засушливых регионов, поскольку не боится недостатка полива. Его ценят за красивую форму плодов, похожую на колокольчики, а также за хороший иммунитет. Эти перцы созревают примерно за 110 дней и долго хранятся.

Многие дачники считают лучшим сортом перца Спрингбокс, который отличается устойчивостью к морозу, поэтому его можно выращивать осенью или в неотапливаемой зимней теплице. Он имеет высокую урожайность и долго плодоносит. Всего за за 65 дней вы получите сочные и ароматные желтые плоды.

Сорт Карисма дачники любят за неприхотливость: он не боится ни заморозков, ни жары, устойчив к вирусам и увяданию, не требует строгого соблюдения графика полива. Плоды крупные и привлекательные, с насыщенным вкусом. Время созревания - 70 дней.

Ещё один неприхотливый и при этом высокоурожайный сорт перца для открытого грунта - Яника. Густая листва защищает овощи от солнечных ожогов, а мощный корень - от пересыхания. На одном кусте созревает до 10 сочных плодов.

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