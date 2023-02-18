Неприхотливые бархатцы - одни из самых популярных цветов для приусадебных участков.

Многие украинцы, среди прочих растений, выбирают для своего частного дома или дачи именно бархатцы. Такие цветы непривередливы в уходе, выглядят потрясающе и заметно украшают общий вид клумбы. УНИАН расскажет, что и как нужно делать, чтобы цветы бархатцы прижились.

Ранее мы говорили о том, чем заменить бархатцы, если вам не нравятся эти цветы.

Когда сеять бархатцы на рассаду в 2023 году - советы астрологов

Считается, что в наступающем огородном сезоне наиболее удачными датами для того, чтобы посеять бархатцы на рассаду, будут 3-5, 7-9, 12-13, 16-17, 21-22, 25-26, 30 апреля. Если вы хотите высадить культуру в теплицу, то лучше это делать с 15 по 30 апреля, а в открытый грунт - 18, 22-24, 28-31 мая.

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Когда сажать бархатцы на рассаду по советам огородников

Для того, чтобы вырастить красивые цветы на клумбе, нужно ориентироваться не только на лунный календарь, но и на заветы садоводов. Дело в том, что бархатцы не переносят заморозков, но их можно сеять в холодный парник, так что, вторая половина апреля для таких действий подойдет отлично. В таком случае первые всходы появятся уже через 5-7 дней.

Если вы хотите ускорить цветение, то нужно выяснить, когда сажать бархатцы на рассаду 2023, ведь именно такой метод позволяет вам подготовить культуру к высадке в открытый грунт. Рассаду бархатцев можно делать в первой половине апреля, а в почву пересаживать через 40-50 дней - то есть, во второй половине мая.

Как сеять бархатцы на рассаду - подробная инструкция

Сами по себе семена не особенно капризны - их можно сеять сухими. Единственное, что следует подготовить основательно - это почва. Наиболее оптимальным вариантом для рассады считаются пластиковые контейнеры с крышкой. В них нужно насыпать почву, предварительно прокаленную в духовке, а затем посадить семена на глубину 0.5 см.

Дальше - обильно полить, закрыть контейнер крышкой и убрать в теплое место. Температура должна держаться в пределах 15-20 °С, иначе всходов не видать. При соблюдении всех правил, первые ростки вы увидите уже через неделю - тогда крышку с контейнера пора убирать.

Как сделать так, чтобы бархатцы выросли - правила ухода

Опытные садоводы говорят, что узнать, когда сажать бархатцы на рассаду 2023 - это только 50% успеха. Вторая половина заключается в грамотном подходе к уходу за растениями. Он включает в себя несколько этапов:

пикировка - когда появятся 2-3 настоящих листка, пересаживайте рассаду по отдельным стаканчикам;

- когда появятся 2-3 настоящих листка, пересаживайте рассаду по отдельным стаканчикам; температурный режим - обеспечить рассаде прохладу 15-20 °С и южную или юго-восточную сторону;

- обеспечить рассаде прохладу 15-20 °С и южную или юго-восточную сторону; правильный полив - увлажнять землю только тогда, когда она сухая, а лишнюю воду сливать;

- увлажнять землю только тогда, когда она сухая, а лишнюю воду сливать; подкормки - использовать комплексные удобрения, только если замечаете пожелтение листьев или подсыхание кончиков.

Также важно периодически закаливать рассаду, чтобы она стойко переносила ветер и холод. Для этого дождитесь, когда температура на улице начнет подниматься выше 10°С и выносите на 1-2 часа растения на свежий воздух.

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