Чтобы уберечь от вредителей и вырастить лук без стрел огородники используют специальный раствор.

Вырастить лук без стрел - мечта любого огородника. Ведь как только луковица начинает идти в стрелку, считайте, что она потеряна для урожая. Но этого можно не допустить: нужно только выбрать правильный посадочный материал и провести с ним несколько манипуляций перед посадкой. Давайте разберемся, что нужно сделать, чтобы лук не шел в стрелку.

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Как вырастить лук без стрел

Какой лук не идет в стрелку? Первое правило, как вырастить лук без стрел - выбирайте для посадки не очень крупный севок. Дело в том, что чем крупнее будут луковички, тем вероятнее, что из них появится стрелка. Поэтому севок для посадки должен быть немного больше лесного ореха и не более 3 см в диаметре, а также плотным. Еще один важный момент: чтобы лук не давал стрел, севок перед посадкой нужно прогреть - в течение 20 дней.

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Опытные огородники советуют перед самой посадкой замочить севок. Делают это так:

чтобы уберечь от вредителей, сначала нужно замочить лук в солевом растворе - 1 ст. л. соли на 1 л теплой воды;

после нужно обеззаразить лук в слабо-розовом растворе марганцовки;

и затем, чтобы лук не шел в стрелку, севок нужно замочить в содовом растворе - 1 ч. л. соды на 1 л теплой воды.

Важно: температура содового раствора должна быть не ниже 45-50°С. Лук в нем следует оставить на полчаса.

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