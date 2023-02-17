Чтобы урожай чеснока всегда был впечатляющим, нужно придерживаться нескольких простых правил.

Для многих до сих пор загадка, как вырастить крупный чеснок, хоть это и традиционная культура на украинских огородах. Существует не так уж много секретов, чтобы урожай чеснока радовал вас качеством и размерами.

Ранее мы рассказывали, что нельзя есть с чесноком, а сегодня поделимся лайфхаками, что нужно сделать, чтобы вырастить крупный чеснок.

Как вырастить хороший чеснок - тайный лайфхак

Опытные огородники знают секрет, гарантирующий щедрый урожай чеснока. Он кроется в чесночных стрелках и длинных листьях, а точнее их удалении и завязывании.

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Дело в том, что питательные вещества растения идут вверх - к стрелке и листьям, а головка чеснока из-за этого растет медленнее. Попробуйте обрезать чесночные стрелки после их появления, а за неделю до сбора урожая завяжите на узел длинные листья растения. Такой хитрый трюк способен увеличить размер плодов на 30-40 %.

Как вырастить крупный чеснок - общие советы

Почва . Начните с подготовки земли. Позаботьтесь о том, чтобы грядка была промульчированною. В рыхлой почве сделайте неглубокие борозды, посыпьте дно песком и высадите зубцы-семена.

. Начните с подготовки земли. Позаботьтесь о том, чтобы грядка была промульчированною. В рыхлой почве сделайте неглубокие борозды, посыпьте дно песком и высадите зубцы-семена. Зимняя посадка. Если вы сажаете чеснок на зиму - прикройте его ветками ели, или полиэтиленовой пленкой. Таким способом вы сможете спасти его от аномального мороза.

Если вы сажаете чеснок на зиму - прикройте его ветками ели, или полиэтиленовой пленкой. Таким способом вы сможете спасти его от аномального мороза. Рыхление и полив. Существует один лайфхак, как вырастить хороший чеснок быстрее, чем обычно. Стоит периодически рыхлить почву, когда чеснок начал прорастать. Не забывайте о регулярном поливе. Молодой чеснок нуждается в поливе раз в неделю. После формирования головки чеснока нужен полив раз в месяц.

Существует один лайфхак, как вырастить хороший чеснок быстрее, чем обычно. Стоит периодически рыхлить почву, когда чеснок начал прорастать. Не забывайте о регулярном поливе. Молодой чеснок нуждается в поливе раз в неделю. После формирования головки чеснока нужен полив раз в месяц. Удабривание . Чеснок, как и все остальные культуры, требует удобрения. Весной после появления первых ростков удобрите чеснок азотными удобрениями. Это однократная процедура. Затем можно периодически удобрять пеплом.

Иногда чеснок остается мелким, несмотря на все попытки его спасти. Вероятно, сорт просто выродился. Попробуйте заменить семена. Кроме того, на рынке много сортов крупного чеснока. Попробуйте и такую новинку.

Теперь вы знаете все секреты, как вырастить крупный чеснок на даче. Надеемся, в новом сезоне урожай вас порадует.

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