Проращивание семян перца перед посевом ускорит появление первых ростков.

В феврале наступает время посева сладкого и горького перца. Эту культуру в Украине выращивают через рассаду, поскольку лето у нас слишком короткое, чтобы выращивать перец в почве. Семена перца считаются весьма капризными. Значительная часть погибает или гниет в земле. А узнать, взошли ли все семена, можно лишь через 3-4 недели.

Чтобы семена точно развились в ростки, а не погибли, их предварительно проращивают перед посевом. УНИАН назвал несколько надежных способов, как прорастить семена перца, чтобы точно не беспокоиться о посевах.

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Как прорастить семена перца с помощью термоса

Вам понадобится термос, вода и ткань или марлевый мешочек. Воду нагрейте примерно до 40° и перелейте в термос. Семена нужно завернуть в ткань или марлю, и завязать в узел. Выложите мешочек с семенами в термос с теплой водой. Закройте крышку термоса и оставьте семена на 12 часов.

После этого семена нужно подсушить, не вытягивая из мешочка. Вытяните мешочек из термоса, подождите пока он немного подсохнет и выложите на бумагу. Затем эту бумагу положите возле батареи. Прямо на батарею класть семена нельзя - пересохнут.

Примерно через сутки семена полностью просохнут. После этого из сразу же можно сеять в отдельные стаканчики.

Как прорастить семена перца с помощью ватных дисков

Вам понадобится ткань и ватные диски. Ткань полностью смочите водой. Высыпьте семена на влажную ткань, а на семена выложите ватные диски. Затем накройте семена с ватой этой же тканью сверху. Оставьте семена на ночь или на 12 часов.

После этого семена слегка подсушите возле батареи. Далее их можно высевать.

Как посеять перец на рассаду

Почва для перца должна быть легкой и рыхлой. Можно купить готовый субстрат или поровну смешать торф с перегноем. Высаживать перец можно в отдельные стаканчики глубиной 10 см, или в большой ящик глубиной не менее 6 см. При посеве в ящик ростки нужно будет пересадить в отдельные емкости, когда у них появятся 2 листка.

Почву обильно смочите водой из пульверизатора. Она должна хорошо лепиться в комок, но не истекать водой. Посадите семена перца на глубину 1 см и слегка присыпьте землей сверху. Если высаживаете перец в общий ящик, то придерживайтесь расстояния 2 см между семенами.

Прикройте посевы сверху пленкой или стеклом. Поставьте емкости в теплом месте с температурой не меньше 23° и без сквозняков. Можно поставить емкости возле батареи. Пленку снимают после появления первых ростков. На этом же этапе рассаду перца поливают теплой водой, чтобы почва всегда была влажной.

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