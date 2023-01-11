Оказывается, не всю посуду можно мыть губками из металла.

Металлические губки знакомы всем, их можно встретить практически на любой кухне. Однако не все знают, как правильно использовать металлические губки для посуды и для чего они вообще нужны.

УНИАН рассказывает, что нельзя мыть железной губкой и как мыть посуду так, чтобы на ней не оставалось пятен.

Для чего нужны металлические губки и что можно ими мыть

Металлические губки для мытья посуды - недорогое приспособление, которое существенно облегчает уборку. Такие губки помогают избавиться от нагара, жира, копоти и другой грязи, которую сложно отмыть обычной мягкой мочалкой. Их удобно хранить, они не ржавеют и не сохраняют неприятные запахи. После использования металлическую губку достаточно лишь промыть и высушить.

Видео дня

Такими губками можно мыть противни, кастрюли, посуду из чугуна или алюминия. Помимо этого, металлические "ежики" отлично справятся с грязью и остатками еды на сковородках без тефлонового покрытия. Также губками можно мыть утятницы, большие блюда для приготовления плова и столовые приборы.

Металлические губки для посуды также можно использовать для чистки духовки, микроволновки и газовой плиты. Однако не стоит сильно тереть, мочалка может повредить покрытие.

Что нельзя чистить губкой из металла

Многие используют такую мочалку и даже не задумываются о том, можно ли металлической губкой мыть посуду из керамики. Оказывается, "ежики" из металла подходят не для всей посуды и не для всех поверхностей.

Так, металлическими губками нельзя мыть посуду с тефлоновым или антипригарным покрытием, изделия из стекла, дерева и пластмассы. Также мочалками не стоит чистить предметы из кожи и зеркала.

Необычные способы использования металлических губок

Вы будете удивлены, но металлические губки подходят не только для мытья посуды и чистки поверхностей. Так, мочалками можно шлифовать дерево, ими можно заменить наждачную бумагу.

Помимо этого, металлические губки могут заменить точило для ножниц. Просто возьмите ножницы и порежьте ими мочалку. Лезвия быстро станут острыми. Губки отлично борются с ржавчиной, ими вы также сможете очистить старый садовый или слесарный инвентарь.

Металлическими губками можно чистить подошву обуви, а еще такими мочалками вы сможете искусственно состарить древесину, что иногда нужно для декора мебели.

Однако самый интересный лайфхак - чиста овощей. Металлической губкой можно почистить молодой картофель, морковь и даже рыбную чешую. Самое главное - используйте для этого новую мочалку, ведь губка, которой уже мыли посуду с использованием бытовой химии, может стать опасной.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как правильно проветривать квартиру, чтобы не заболеть и не "отапливать улицу".

Вас также могут заинтересовать новости: