Отвар из изюма - отличный и недорогой способ вырастить сильную рассаду.

Случается, что рассада помидор, перца, огурцов и других огородных культур вырастает хилой. Поэтому опытные огородники советуют ее подкармливать и не чем-нибудь, а натуральными удобрениями. Отличная подкормка для молодой рассады получается из обычного изюма. УНИАН рассказывает, как приготовить отвар из изюма и как часто поливать рассаду после посадки этим настоем, чтобы получить крепкие и здоровые саженцы.

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Отвар из изюма - польза подкормки

Для приготовления натуральной подкормки нужен всего один ингредиент - изюм, точнее его отвар. Чем он хорош: богат витаминами и микроэлементами, а также в нем содержится много глюкозы - она нужна молодым растениям, как хороший источник энергии.

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Как приготовить отвар из изюма

Отвар из изюма приготовить просто:

возьмите одну горсть сухофруктов и залейте литром теплой воды, температура около 80-90°С;

дайте изюму настояться минимум 1 час;

для полива используют настоянную воду без изюма - рассаду нужно поливать по уже увлажненной земле.

Важно: использовать такой отвар из изюма для рассады можно спустя 2-3 недели после того, как появились первые всходы.

Как часто поливать рассаду дома отваром из изюма

Поливать рассаду отваром из изюма можно довольно часто - каждые 10 дней. Вероятность того, что вы перекормите растения очень мала - настой натуральный и в нем содержится оптимальная концентрация полезных веществ и глюкозы. Кстати, этим же настоем можно также поливать и комнатные растения.

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