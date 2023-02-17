Мало кто знает, что для того, чтобы вырастить хорошую рассаду, нужно знать некоторые нюансы.

Кто из нас хоть раз в жизни не пытался что-нибудь вырастить на подоконнике? Одни сажали лук, другие - укроп или ароматные травы, третьи - пытались выращивать цветы или рассаду огородных культур, которую потом планировалось перевезти на дачу. Но, согласитесь, далеко не у всех из этой затеи хоть что-нибудь получалось.

Мы расскажем вам, как легко и быстро вырастить хорошую рассаду, не тратясь на дорогие удобрения.

Раньше мы рассказывали вам, что посадить на рассаду в феврале и как использовать скорлупу от яиц в огороде.

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Выращивание рассады с фольгой - лайфхак

Выращивание рассады - достаточно трудоемкий процесс, который требует знания биологии, химии, физики и многого другого.

Как показывает практика, для получения урожая недостаточно просто опустить семена в грунт. Ни обильный полив, ни состав грунта, ни продолжительность светового дня по отдельности не помогут рассаде взойти. Все эти факторы будут работать только в том случае, если они учитываются комплексно. Но если обеспечить плодородность грунта, обильный полив и необходимое освещение достаточно просто, то как быть с температурой?

Что делать, если на улице еще холодно, а уже пора сажать рассаду? Безусловно, в этом случае рассаду высаживают не в открытый грунт, а на подоконник для более быстрого всхода. Однако, любой ботаник вам скажет, что при низких температурах семена всходят очень плохо, так как им не хватает ни тепла, ни солнечного света.

В этом случае садоводы рекомендуют использовать обычную алюминиевую фольгу.

Дело в том, что фольга прекрасно отражает тепло и солнечный свет, поэтому, как выяснилось, она идеально подходит для того, чтобы выполнять функцию искусственного инкубатора для рассады.

Как использовать фольгу при выращивании растений

Достаточно огородить место с рассадой своеобразным бортиком из фольги, чтобы культура начала расти быстрее. Вы получите следующий результат:

фольга будет отражать свет, но при этом он не будет рассеиваться, а начнет концентрироваться на растениях.

алюминиевая фольга уменьшает теплоотдачу и солнечное тепло, которое будет получать рассада, стоящая на подоконнике, будет сохраняться дольше.

Иными словами, сделав вокруг ящика с рассадой заборчик из фольги, вы изобретете своего рода домашний "термос" и создадите для ваших семян или рассады искусственный парниковый эффект. Растения получат большее количество тепла и света и, соответственно, рассада взойдет быстрее и будет более жизнеспособной.

Учтите, что чем выше будут бортики из фольги - тем лучше. В идеале, отражающая поверхность должна быть до 30 сантиметров в высоту. Однако ни в коем случае не накрывайте фольгой "крышу" вашего инкубатора.

Рассада должна иметь доступ дневного света и тепла, а так как вы пытаетесь создать для растений благоприятные условия, а не духовой шкаф, фольгу нужно закреплять только по боковым сторонам ящика с семенами. Этого будет вполне достаточно.

Фольга для рассады - в чем преимущество

Основной плюс такого метода в том, что растения получают в три раза больше солнечного света и тепла, чем, если бы ящик с рассадой не был обернут фольгой.

Кроме того, за счет высокой отражающей способности фольги у таких растений не будет проблем с нехваткой солнечного света даже в пасмурную погоду. Следовательно, процент всхожести у такой рассады гораздо выше по сравнению с рассадой, которая выращивается более традиционным способом.

Также учтите, что фольга прекрасно отражает тепло. Обтянув ящик с семенами или рассадой фольгой вы поднимите температуру грунта и воздуха над грунтом минимум на 3 градуса. Соответственно, рассада будет более густой и жизнеспособной.

Рассада в домашних условиях - как это сделать правильно

Если вы не знаете, в чем лучше выращивать рассаду - начните с самого простого. Для начала определитесь с местом, где будут стоять семена или растения. Это может быть подоконник либо застекленный балкон. Главное условие - там должно быть много солнечного света и полное отсутствие сквозняков.

Исходя из того, какое место вы можете выделить в вашем доме под рассаду, вы можете определяться с тем, как именно вы будете высаживать растения.

Выращивание рассады можно осуществлять как в один большой ящик, так и поштучно в пластиковые или торфяные стаканчики.

Каждый вариант имеет как свои плюсы, так и минусы. Основной плюс высаживания рассады в большой деревянный или пластиковый ящик в том, что так вы высадите гораздо больше семян, и на окне или балконе один ящик займет гораздо меньше места, чем два десятка стаканчиков. Однако, серьезный минус такого способа в том, что такую рассаду нужно будет прореживать, иначе растения начнут "глушить" друг друга, и в итоге ваша рассада будет нежизнеспособна.

Выращивание рассады в пластиковых или торфяных стаканчиках не требует прореживания, что является несомненным плюсом. Однако согласитесь, что отвезти на дачу один ящик с рассадой куда легче, чем 20-30 достаточно хрупких стаканчиков с растениями. Кроме этого, такие емкости занимают много места в квартире. Поэтому обязательно продумывайте вариант доставки, если планируете высаживать растения в открытый грунт.

Ну и если говорить о выборе между пластиковым и торфяным стаканчиком, то тут отталкивайтесь от ваших приоритетов. Пластиковые стаканчики - более бюджетный вариант, но растение из них нужно будет аккуратно вынуть и пересадить в открытый грунт. Что касается торфяного стаканчика, то пересадка будет менее травматичной для растения, так как его садят в грунт вместе с рассадой, и в итоге стаканчик при разложении выполняет функцию дополнительного удобрения.

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