Что ни в коем случае нельзя удобрять золой на огороде и в саду и почему.

Зола - полезное удобрение и его часто используют в саду и на огороде. Бытует мнение, что зола полезна всем растениям без исключения, и воодушевленные садовники-огородники стараются все сдобрить золой. Увы, это не всегда работает. Давайте разберемся, какие растения нельзя удобрять золой в саду и огороде.

Ранее мы рассказывали, чем хороша фольга для рассады.

Зола для растений - что она дает

Зола содержит калий, кальций и магний, а также фосфор, которые полезны для роста растений. Но главная особенность золы - она помогает раскислить почву и тем самым улучшить их рост. Например, клубника, малина и картофель будут в восторге, если вы подкормите их золой. Однако не для всех овощей и цветов ее можно применять.

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Что ни в коем случае нельзя удобрять золой и почему

Как уже говорили ранее - зола снижает кислотность почвы. Поэтому растениям и огородным культурам, которые любят кислую почву и только на ней дают хороший урожай, зола противопоказана.

Что нельзя удобрять золой на огороде:

редис - после того, как вы внесете золу, может пойти в "стрелы" и урожая не будет;

щавель - тоже любит слабокислую почву, если ее сдобрить золой, то у щавеля не будет роста;

арбуз - если раскислить золой почву, на которой растет ягода, нарушится водный обмен и, как результат, плоды начнут гнить и перестанут расти.

Какие растения нельзя посыпать золой в саду:

азалию;

гортензию;

камелию;

лаванду;

календулу.

Также не стоит сыпать золу под хвойные деревья - можжевельник, ель, тую, лиственницу и пихту.

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