Зола - полезное удобрение и его часто используют в саду и на огороде. Бытует мнение, что зола полезна всем растениям без исключения, и воодушевленные садовники-огородники стараются все сдобрить золой. Увы, это не всегда работает. Давайте разберемся, какие растения нельзя удобрять золой в саду и огороде.
Ранее мы рассказывали, чем хороша фольга для рассады.
Зола для растений - что она дает
Зола содержит калий, кальций и магний, а также фосфор, которые полезны для роста растений. Но главная особенность золы - она помогает раскислить почву и тем самым улучшить их рост. Например, клубника, малина и картофель будут в восторге, если вы подкормите их золой. Однако не для всех овощей и цветов ее можно применять.
Что ни в коем случае нельзя удобрять золой и почему
Как уже говорили ранее - зола снижает кислотность почвы. Поэтому растениям и огородным культурам, которые любят кислую почву и только на ней дают хороший урожай, зола противопоказана.
Что нельзя удобрять золой на огороде:
- редис - после того, как вы внесете золу, может пойти в "стрелы" и урожая не будет;
- щавель - тоже любит слабокислую почву, если ее сдобрить золой, то у щавеля не будет роста;
- арбуз - если раскислить золой почву, на которой растет ягода, нарушится водный обмен и, как результат, плоды начнут гнить и перестанут расти.
Какие растения нельзя посыпать золой в саду:
- азалию;
- гортензию;
- камелию;
- лаванду;
- календулу.
Также не стоит сыпать золу под хвойные деревья - можжевельник, ель, тую, лиственницу и пихту.