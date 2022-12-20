В каком цвете украшать новогоднее дерево, чтобы год был счастливым - читайте в материале УНИАН.

Новый год 2023 - это год Черного Водяного Кролика. Говорят, что он добрый и очень гостеприимный - совсем как Кролик из "Винни-пуха", любит дом и уют. Вы не прогадаете, если будете встречать этот Новый год под домашней елкой или сосной. УНИАН выяснил, в каком цвете украшать елку 2023, чтобы она понравилась Кролику.

Ранее мы писали, что нужно выбросить до Нового года, чтобы он был удачным.

Как украсить елку 2023 - счастливые цвета Нового года

Красный, розовый, фиолетовый, синий - это любимые цвета Черного Водяного Кролика, которые принесут удачу и счастье в Новом году. Елку можно украсить одним из них - сделать такой себе моновариант, или же сочетать эти цвета в праздничном декоре.

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Красный цвет

Классический новогодний цвет. Цвет победы, любви и щедрости. Яркий и теплый, он поднимает настроение и заряжает энергией.

Вместе с тем, с красным нужно быть осторожным: этот цвет не должен быть кричащим - вы напугаете Кролика. Также не переборщите с красным - в избытке он может вызывать раздражение.

Розовый цвет

Цвет нежности и гармонии. Новогодние шары розового цвета на елке наполнят пространство расслабленной атмосферой. Розовый хорошо сочетается с фиолетовым цветом, попробуйте такую комбинацию - не прогадаете.

Фиолетовый цвет

Это цвет спокойствия. Он умиротворяет и приносит душевный уют. Но фиолетового, как и с красного, должно быть в меру: чтобы этот цвет гармонично вписался в интерьер, не используйте его много.

Синий цвет

Спокойный и сильный. Он расслабляет и приносит ощущение мира и гармонии, успокаивает и снижает тревогу. Новогоднему Кролику очень даже по душе синяя водяная палитра - он ведь и сам Водяной. Но выбирайте синий, близкий к естественным оттенкам морей и рек, не используйте чересчур ярких оттенков.

Какие цвета могут отпугнуть удачу в год Кролика

Кролик любит спокойные и природные оттенки, а слишком насыщенные и кислотные, флюоресцирующие краски его пугают. Астрологи советуют не использовать в украшении елки и дома ярко-желтого и темно-желтого цвета - стоит избегать охристых, желтых, песочных оттенков. Избегайте также коричневого, белого, серого, ярко-салатового цветов - они могут отвернуть фортуну от вас.

Украшайте елку 2023 и свой дом с любовью - пусть она станет главным оттенком вашего Нового года.

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