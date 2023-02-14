Груша считается капризным деревом и редко уживается с другими растениями.

Среди дачников груша считается очень капризным деревом, которая редко плодоносит и часто болеет. Помимо этого, это дерево редко уживается с другими растениями и может погибнуть при неправильном соседстве. Чтобы груша давала много плодов и реже болела, важно подобрать ей правильных "соседей".

Раньше мы рассказывали, чем полить цветы, чтобы они были здоровыми и пышно цвели.

Груша

Груши отлично растут рядом с грушами того же или другого сорта. Деревья взаимно обогащают друг друга полезными веществами и опыляют друг друга. Поэтому груши рекомендуется выращивать парами - тогда урожая станет заметно больше. Если используете разные сорта, то у них должен быть одинаковый период цветения. Расстояние между грушами должно быть не более 6 метров.

Видео дня

Клен

Клен отпугивает яблочных плодожерок, которые являются главными вредителями груши. Это хороший сосед для дерева, если оно часто страдает от вредителей. Рядом с грушей можно посадить низкорослый или декоративный клен.

Яблоня

Груши и яблони являются родственными видами, поэтому хорошо уживаются рядом. Также такое соседство улучшает урожайность деревьев.

Ягодные кустарники

Малина, черная и красная смородина, виноград- прекрасные соседи для груши. Они отпугивают паршу, которая досаждает дереву, а также питают почву азотом. А груша защищает эти кусты от гнили. Важно, чтобы кусты не были полностью в тени от груши.

Цветы

Чтобы дерево реже болело и меньше страдало от вредителей, посадите под грушей цветы. Вредителей груши отпугивают бархатцы, колокольчики и маргаритки.

Что нельзя сажать возле груши

Некоторые растения категорически нельзя сажать возле груши. Вот их список:

вишня;

абрикос;

грецкий орех;

жасмин;

калина;

черемуха;

сирень.

Эти растения выделяют вещества, из-за которых груша может заболеть или вовсе погибнуть.

Очень плохая идея - сажать хвойные деревья возле груши. Они сильно окисляют почву и заражают грушу древесной ржавчиной.

Вас также могут заинтересовать новости: