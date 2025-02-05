У всех мужчин разное представление о том, каким должен быть идеальный подарок на День святого Валентина. Угодить бывает непросто, но есть один простой способ, как угадать наверняка. Сверьтесь с гороскопом своей второй половинки - он расскажет об интересах и поможет создать праздничное настроение. Рассказываем, что подарить любимому на 14 февраля по его знаку Зодиака.
Что подарить на 14 февраля мужчинам разных знаков Зодиака
Овен
Страстный, уверенный и смелый знак, который не боится привлекать к себе всеобщее внимание и идти на риск.
Что заставляет таять сердце Овна:
- спонтанные приключения;
- вечеринки-сюрпризы;
- встреча со старыми друзьями;
- парки развлечений;
- здоровая конкуренция.
Идеи подарков для любимых Овнов:
- сертификат на картинг или интересное мероприятие;
- билеты на концерт новой группы;
- предмет одежды (обязательно яркий) или украшение, которые помогут выделиться;
- настольные, спортивные или видеоигры.
День святого Валентина для Овна - это время, когда можно разделить захватывающие приключения и отпраздновать жизнь, немного граничащую с опасностью.
Телец
Упрямство Тельца на самом деле отражает его преданную натуру и глубокую приверженность людям и вещам, которые они любят больше всего. Если вам нужен кто-то, кто заставит вас смеяться до упаду, когда очень плохо, то это он. Если вас нужно забрать с вокзала в 3 часа ночи, он это сделает.
Что заставляет таять сердце Тельца:
- домашняя еда (они - большие гурманы);
- случайные фразы по типу "почему я тебя люблю";
- встречи с их семьей, совместные планы на будущее и все остальное, что доказывает вашу приверженность;
- ленивые выходные вдвоем на диване.
Идеи подарков для любимых Тельцов:
- его любимая еда и домашние сладости;
- сертификат на массаж или в день в спа-салоне;
- теплый плед;
- что-то новое из того, что у Тельца уже износилось - к примеру, наушники, которые почти не работают.
Тельцы хотят, чтобы День святого Валентина был интимным и спокойным рядом с любимым человеком.
Близнецы
"Плывущие по течению" Близнецы - интеллектуалы, которые очень любопытны и могут стать душой любой компании. Они любят исследовать мир и терпеть ненавидят все, что подавляет их креативность.
Что заставляет таять сердце Близнецов:
- что-то новое, что вы пробуете вместе;
- возможность рассказать вам о своих страстных увлечениях;
- путешествия в новые места;
- знакомства с новыми людьми;
- занятия, которые их учат или бросают вызов.
Идеи подарков для любимых Близнецов:
- головоломки и интеллектуальные игры;
- плакаты с местами, которые их вдохновляют;
- ежедневник путешествий, где можно задокументировать все приключения;
- подходящий аксессуар или украшение, которое поможет им чувствовать вас ближе, когда вы в разлуке.
В День святого Валентина Близнецы однозначно захотят разделить с любимым человеком свои увлечения.
Рак
Раки - чувствительные люди, которые просто любят любовь. Они вряд ли пропустят свадьбу, смотрят романтические фильмы, а порой их можно найти где-то, изливающими душу, возможно, даже той бывшей.
Что заставляет таять сердце Рака:
- любовная записка, спрятанная в случайной месте;
- время с семьей и друзьями;
- любимые детские конфеты.
Идеи подарков для любимого Рака:
- мягкие носки (да, да), которые согреют их ноги и сердце;
- персонализированный фотоальбом;
- медальон с вашей (общей) фотографией, который напомнит им о вас в не самые лучшие дни.
Для Раков День святого Валентина - это время проявить все свои силы, быть особенно нежными и создать ощущение волшебной, сказочной любви.
Лев
Львы живут для драматизма, любят быть в центре внимания и знают, как устроить шоу. Но часто их добрые, заботливые сердца остаются незамеченными.
Что заставляет таять сердце Льва:
- признание их достижений;
- когда они помогают другим раскрыть свои лучшие качества;
- экстравагантные вещи;
- когда они - почетные гости.
Идеи подарков для любимого Льва:
- билеты на концерт, спектакль или мюзикл;
- что-нибудь из крутых вещей, которые они любят – к примеру, постеры, виниловые пластинки, памятные украшения;
- одеколон или духи, которые будут привлекать к ним внимание.
Для Львов День святого Валентина - это возможность сиять.
Дева
Если ваш любимый человек организован, практичен и внимателен к деталям, а еще заботлив и добр, то, скорее всего, он - Дева. Этот знак Зодиака - также известные перфекционисты.
Что заставляет таять сердце Девы:
- цветовые диаграммы и списки;
- невероятная организованность;
- когда они учат других.
Идеи подарков для любимой Девы:
- ежедневник или планировщик, чтобы держать все в порядке ;
- поделки своими руками или наборы Lego, на совершенствование и строительство которых можно потратить часы;
- фильм или книга с богатым, подробным сюжетом.
В День святого Валентина Девы хотят, чтобы все было тщательно спланировано и выполнено (конечно, с любовью).
Весы
Весы - это своего рода властный, но любящий старший брат. Обычно они - это голос разума, который улаживает конфликт, предлагает компромисс и всегда держит нейтралитет. Они также очень креативны.
Что заставляет таять сердце Весов:
- когда они разрешают споры;
- поздние ночные разговоры с любимым человеком;
- долгие телефонные разговоры;
- когда они дают хорошие советы.
Идеи подарков для любимых Весов:
- что-то, о чем они говорили ранее, но потом решили, что вы об этом забыли;
- аудиокнига;
- календарь или наклейки с мантрами (Отлично! / Да, черт возьми / Пауза / Возьми себя в руки / Сделай жизнь ярче и т.п.).
Идеальный День святого Валентина у Весов включает в себя мир и спокойствие рядом с их любовью.
Скорпион
Скорпионы - это страсть. Они сами, их интересы, работа, их питомцы – страстное все. Они любят вкладывать душу в то, что для них важнее всего.
Что заставляет таять сердце Скорпиона:
- когда вы сидите бок-о-бок в ресторане;
- когда держитесь за руки;
- когда рассказываете друг другу секреты;
- костры.
Идеи подарков для любимого Скорпиона:
- пожертвование от их имени на благотворительность/или в то, что они любят;
- корзина с полезными вещами для ухода за собой (для душа, бритья и т.д.);
- поход в кафе или ресторан, где вы будете сидеть бок о бок.
В День святого Валентина Скорпионы наверняка захотят почувствовать, что их ценят и обожают.
Стрелец
Стрельцы - это те самые люди в вашей жизни, которые всегда делают что-то возмутительно крутое. Когда они не исследуют, то, вероятно, смешат своих друзей, оживляют комнату или глубоко размышляют о смысле жизни.
Что заставляет таять сердце Стрельца:
- исследование новых мест;
- встреча с другими любопытными людьми;
- отличное чувство юмора.
Идеи подарков для вашего любимого Стрельца:
- билет для путешествия в какое-то новое место;
- длительная поездка на машине;
- подушка для шеи во время путешествий.
Идеальный День святого Валентина для Стрельцов - беззаботный, веселый и полный волнения!
Козерог
Козероги - это те люди, к кому всегда можно обратиться, когда нужен честный совет и те, кто поможет вам спланировать бюджет на год. Они практичны, амбициозны и известны своей сверхдостигаемостью.
Что заставляет таять сердце Козерога:
- совместная экономия;
- доски визуализации;
- папины шутки.
Идеи подарков для любимого Козерога:
- книга для чтения в свободное время;
- копилка;
- классная винтажная находка.
Идеальный День святого Валентина у Козерогов - продуманный, но не показной или слишком дорогой.
Водолей
Водолеи в душе - бескорыстные гуманисты, всегда работающие, чтобы помочь другим или увидеть "общую картину" проблемы. Они любят делиться своими творческими (иногда диковинными) идеями, маршируют в такт своему собственному барабану и у них есть подробный план, как спасти мир.
Что заставляет таять сердце Водолея:
- день Земли (частью спасения мира является забота о планете);
- документальные фильмы о природе;
- альбомы для рисования, заполненные незаконченными работами.
Идеи подарков для вашего Водолея:
- увлекательный урок искусства, например, гончарное дело или акварельная живопись;
- мгновенная камера, которая поможет насладиться моментом;
- поход в музей (особенно тот, где можно трогать вещи и задавать вопросы).
В День святого Валентина Водолеи хотят чувствовать, что их ценят и у вас - глубокая связь.
Рыбы
Рыбы - тихие, чуткие и обычно живут в своем собственном мире фантазий. Это творческие натуры могут легко воплотить в жизнь одну из своих грез с помощью какой-либо формы искусства.
Что заставляет таять сердце Рыб:
- плейлисты с успокаивающей музыкой;
- йога;
- фильмы, которые заставляют плакать.
Идеи подарков для любимых Рыб:
- свечи;
- кружка для чая;
- набор для караоке.
Рыбы хотят, чтобы их День святого Валентина был полон романтики, расслабления и обновления.