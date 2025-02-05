Несколько советов, что подарить на 14 февраля любимому по знаку Зодиака, чтобы сделать праздник особенным.

У всех мужчин разное представление о том, каким должен быть идеальный подарок на День святого Валентина. Угодить бывает непросто, но есть один простой способ, как угадать наверняка. Сверьтесь с гороскопом своей второй половинки - он расскажет об интересах и поможет создать праздничное настроение. Рассказываем, что подарить любимому на 14 февраля по его знаку Зодиака.

Что подарить на 14 февраля мужчинам разных знаков Зодиака

Овен

Страстный, уверенный и смелый знак, который не боится привлекать к себе всеобщее внимание и идти на риск.

Что заставляет таять сердце Овна:

Видео дня

спонтанные приключения;

вечеринки-сюрпризы;

встреча со старыми друзьями;

парки развлечений;

здоровая конкуренция.

Идеи подарков для любимых Овнов:

сертификат на картинг или интересное мероприятие;

билеты на концерт новой группы;

предмет одежды (обязательно яркий) или украшение, которые помогут выделиться;

настольные, спортивные или видеоигры.

День святого Валентина для Овна - это время, когда можно разделить захватывающие приключения и отпраздновать жизнь, немного граничащую с опасностью.

Телец

Упрямство Тельца на самом деле отражает его преданную натуру и глубокую приверженность людям и вещам, которые они любят больше всего. Если вам нужен кто-то, кто заставит вас смеяться до упаду, когда очень плохо, то это он. Если вас нужно забрать с вокзала в 3 часа ночи, он это сделает.

Что заставляет таять сердце Тельца:

домашняя еда (они - большие гурманы);

случайные фразы по типу "почему я тебя люблю";

встречи с их семьей, совместные планы на будущее и все остальное, что доказывает вашу приверженность;

ленивые выходные вдвоем на диване.

Идеи подарков для любимых Тельцов:

его любимая еда и домашние сладости;

сертификат на массаж или в день в спа-салоне;

теплый плед;

что-то новое из того, что у Тельца уже износилось - к примеру, наушники, которые почти не работают.

Тельцы хотят, чтобы День святого Валентина был интимным и спокойным рядом с любимым человеком.

Близнецы

"Плывущие по течению" Близнецы - интеллектуалы, которые очень любопытны и могут стать душой любой компании. Они любят исследовать мир и терпеть ненавидят все, что подавляет их креативность.

Что заставляет таять сердце Близнецов:

что-то новое, что вы пробуете вместе;

возможность рассказать вам о своих страстных увлечениях;

путешествия в новые места;

знакомства с новыми людьми;

занятия, которые их учат или бросают вызов.

Идеи подарков для любимых Близнецов:

головоломки и интеллектуальные игры;

плакаты с местами, которые их вдохновляют;

ежедневник путешествий, где можно задокументировать все приключения;

подходящий аксессуар или украшение, которое поможет им чувствовать вас ближе, когда вы в разлуке.

В День святого Валентина Близнецы однозначно захотят разделить с любимым человеком свои увлечения.

Рак

Раки - чувствительные люди, которые просто любят любовь. Они вряд ли пропустят свадьбу, смотрят романтические фильмы, а порой их можно найти где-то, изливающими душу, возможно, даже той бывшей.

Что заставляет таять сердце Рака:

любовная записка, спрятанная в случайной месте;

время с семьей и друзьями;

любимые детские конфеты.

Идеи подарков для любимого Рака:

мягкие носки (да, да), которые согреют их ноги и сердце;

персонализированный фотоальбом;

медальон с вашей (общей) фотографией, который напомнит им о вас в не самые лучшие дни.

Для Раков День святого Валентина - это время проявить все свои силы, быть особенно нежными и создать ощущение волшебной, сказочной любви.

Лев

Львы живут для драматизма, любят быть в центре внимания и знают, как устроить шоу. Но часто их добрые, заботливые сердца остаются незамеченными.

Что заставляет таять сердце Льва:

признание их достижений;

когда они помогают другим раскрыть свои лучшие качества;

экстравагантные вещи;

когда они - почетные гости.

Идеи подарков для любимого Льва:

билеты на концерт, спектакль или мюзикл;

что-нибудь из крутых вещей, которые они любят – к примеру, постеры, виниловые пластинки, памятные украшения;

одеколон или духи, которые будут привлекать к ним внимание.

Для Львов День святого Валентина - это возможность сиять.

Дева

Если ваш любимый человек организован, практичен и внимателен к деталям, а еще заботлив и добр, то, скорее всего, он - Дева. Этот знак Зодиака - также известные перфекционисты.

Что заставляет таять сердце Девы:

цветовые диаграммы и списки;

невероятная организованность;

когда они учат других.

Идеи подарков для любимой Девы:

ежедневник или планировщик, чтобы держать все в порядке ;

поделки своими руками или наборы Lego, на совершенствование и строительство которых можно потратить часы;

фильм или книга с богатым, подробным сюжетом.

В День святого Валентина Девы хотят, чтобы все было тщательно спланировано и выполнено (конечно, с любовью).

Весы

Весы - это своего рода властный, но любящий старший брат. Обычно они - это голос разума, который улаживает конфликт, предлагает компромисс и всегда держит нейтралитет. Они также очень креативны.

Что заставляет таять сердце Весов:

когда они разрешают споры;

поздние ночные разговоры с любимым человеком;

долгие телефонные разговоры;

когда они дают хорошие советы.

Идеи подарков для любимых Весов:

что-то, о чем они говорили ранее, но потом решили, что вы об этом забыли;

аудиокнига;

календарь или наклейки с мантрами (Отлично! / Да, черт возьми / Пауза / Возьми себя в руки / Сделай жизнь ярче и т.п.).

Идеальный День святого Валентина у Весов включает в себя мир и спокойствие рядом с их любовью.

Скорпион

Скорпионы - это страсть. Они сами, их интересы, работа, их питомцы – страстное все. Они любят вкладывать душу в то, что для них важнее всего.

Что заставляет таять сердце Скорпиона:

когда вы сидите бок-о-бок в ресторане;

когда держитесь за руки;

когда рассказываете друг другу секреты;

костры.

Идеи подарков для любимого Скорпиона:

пожертвование от их имени на благотворительность/или в то, что они любят;

корзина с полезными вещами для ухода за собой (для душа, бритья и т.д.);

поход в кафе или ресторан, где вы будете сидеть бок о бок.

В День святого Валентина Скорпионы наверняка захотят почувствовать, что их ценят и обожают.

Стрелец

Стрельцы - это те самые люди в вашей жизни, которые всегда делают что-то возмутительно крутое. Когда они не исследуют, то, вероятно, смешат своих друзей, оживляют комнату или глубоко размышляют о смысле жизни.

Что заставляет таять сердце Стрельца:

исследование новых мест;

встреча с другими любопытными людьми;

отличное чувство юмора.

Идеи подарков для вашего любимого Стрельца:

билет для путешествия в какое-то новое место;

длительная поездка на машине;

подушка для шеи во время путешествий.

Идеальный День святого Валентина для Стрельцов - беззаботный, веселый и полный волнения!

Козерог

Козероги - это те люди, к кому всегда можно обратиться, когда нужен честный совет и те, кто поможет вам спланировать бюджет на год. Они практичны, амбициозны и известны своей сверхдостигаемостью.

Что заставляет таять сердце Козерога:

совместная экономия;

доски визуализации;

папины шутки.

Идеи подарков для любимого Козерога:

книга для чтения в свободное время;

копилка;

классная винтажная находка.

Идеальный День святого Валентина у Козерогов - продуманный, но не показной или слишком дорогой.

Водолей

Водолеи в душе - бескорыстные гуманисты, всегда работающие, чтобы помочь другим или увидеть "общую картину" проблемы. Они любят делиться своими творческими (иногда диковинными) идеями, маршируют в такт своему собственному барабану и у них есть подробный план, как спасти мир.

Что заставляет таять сердце Водолея:

день Земли (частью спасения мира является забота о планете);

документальные фильмы о природе;

альбомы для рисования, заполненные незаконченными работами.

Идеи подарков для вашего Водолея:

увлекательный урок искусства, например, гончарное дело или акварельная живопись;

мгновенная камера, которая поможет насладиться моментом;

поход в музей (особенно тот, где можно трогать вещи и задавать вопросы).

В День святого Валентина Водолеи хотят чувствовать, что их ценят и у вас - глубокая связь.

Рыбы

Рыбы - тихие, чуткие и обычно живут в своем собственном мире фантазий. Это творческие натуры могут легко воплотить в жизнь одну из своих грез с помощью какой-либо формы искусства.

Что заставляет таять сердце Рыб:

плейлисты с успокаивающей музыкой;

йога;

фильмы, которые заставляют плакать.

Идеи подарков для любимых Рыб:

свечи;

кружка для чая;

набор для караоке.

Рыбы хотят, чтобы их День святого Валентина был полон романтики, расслабления и обновления.

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